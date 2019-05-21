В Чите ограничат движение машин на День города

Ограничения продлятся два дня – 25 и 26 мая
В Чите в рамках мероприятий, посвящённых Дню города, будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации города.
25 мая:
- с 8:00 до 17:00 будет ограничен въезд транспортных средств на территорию Читинской госконюшни им. Х. Хакимова;
- с 8:00 до 12:00 вводится ограничение движения по ул. Горбунова от ул. Проспект Советов до Дорожной клинической больницы (ул. Горбунова, 11);
- будет закрыто движение транспорта с 12:00 до 16:30 по ул. Смоленская от ул. Горького до ул. Токмакова;
- с 14:00 до 14:30 закроют движение транспорта по ул. Шилова от ТЦ «Макси» до стадиона в Лесном массиве мкр. Северный на период велопарада.
26 мая с 6:00 до 13:00 будет закрыто движение транспорта, троллейбусам будет закрыто движение с 08:00, по следующим улицам:
- ул. Ленина от ул. Баргузинской до ул. Мостовая;
- ул. Курнатовского от ул. Кастринская до ул. Чкалова;
- ул. Журавлёва от ул. Амурская до ул. Чкалова;
- ул. Бутина, ул. Ленинградская, ул. П. Осипенко, ул. 9-января, ул. Столярова, ул. Н. Островского от ул. Амурская до ул. Чкалова;
- ул. Богомягкова от ул. Кастринская до ул. Чкалова;
- ул. Красноярская и ул. Выставочная от ул. Ленина до ул. Чкалова;
- ул. Чайковского от ул. Баргузинская до ул. Богомягкова;
- ул. Ангарская от ул. Красноярская до ул. Выставочная;
- ул. Анохина от ул. Баргузинская до ул. Кастринская.
26 мая будет закрыто движение транспорта, кроме троллейбусов, с 13:00 до 24:00 по следующим улицам:
- ул. Ленина от ул. П. Осипенко до ул. Журавлёва;
- ул. Ленинградская, ул. Бутина от ул. Чкалова до ул.Анохина.
Также 26 мая планируется:
- закрыть движение по ул. Профсоюзная от ул. Ленина до Театральной площади с 07:00 до 19:00;
- с 13:00 до 17:00 закрыть движение транспорта по ул. Чайковского от Бутина до ул. Ленинградская;
- разрешить въезд на площадку перед кинотеатром «Удокан» транспортным средствам, осуществляющим перевозку артистов, а также, транспортным средствам, участвующим в показательных выступлениях;
- закрыть движение транспорта с 12:00 до 18:00 по ул. Ангарская от ул. Островского до библиотеки им. А. С. Пушкина;
- закрыть движение транспорта с 14:00 до 16:00 межквартального проезда мкр. Октябрьский от ул. Красной Звезды до ул. Геодезическая.
26 мая в 8:00 будут установлены ограждения на площади им. Ленина. Также 26 мая будут установлены биотуалеты по ходу движения колонн во время шествия на ул. Ленина с 8:00 до 12:30 и в Шахматном парке с 13:00 до 17:00.
В Чите ограничат движение машин на День города
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