Почётный знак они получили за спасение людей на водоёмах
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня вручил знак «Горячее сердце» молодым людям, показавшим примеры мужества и неравнодушия. По итогам 2018 года трое жителей Приангарья удостоены этой награды. Все они спасли людей, которые тонули на водоёмах.
21-летний Василий Бутаков, сотрудник охранного агентства из села Казачинское Казачинско-Ленского района, спас из реки Окукихты пятилетнюю девочку. 17-летний Александр Дубровин, девятиклассник из Иркутска, помог выплыть мужчине, машина которого ушла под воду. 12-летний Денис Замарашкин, пятиклассник из Иркутска, не дал погибнуть другу, который провалился под лёд.
Награду Василию Бутакову, который не смог приехать на церемонию в Иркутск, вручат в администрации Казачинско-Ленского района. Остальным лауреатам в возрасте до 18 лет Министерство просвещения Российской Федерации предоставило возможность принять участие в профильной смене во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в августе 2019 года.
Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» проводится шестой раз. По итогам 2018 года в Организационный комитет поступило 868 представлений на награждение. Принято решение о награждении в 2019 году 145 лауреатов: 5 общественных организаций и объединений и 140 человек (четверым награда присуждена посмертно) со всей страны.
Троих иркутян наградили «Горячим сердцем»
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