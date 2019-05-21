21 Мая

Популярное

Братчанин выиграл пять схваток из шести в Кубке Европы

Братчанин выиграл пять схваток из шести в Кубке Европы
Общество,  Фото:pixabay.com
Дзюдоист вернулся из Польши в Братск с медалью

Спортсмен из Братска Андрей Долгов стал бронзовым призёром Кубка Европы по дзюдо среди юношей до 18 лет, который 18-19 мая проходил в Бельско-Бяле в Польше. Он выступал в весовой категории до 55 килограммов.

Андрей провёл шесть схваток, в пяти одержал победу. За выход в полуфинал он проиграл дзюдоисту из Грузии. В схватке за бронзовую медаль братчанин уверенно выиграл у украинского спортсмена. Золотую медаль в этой весовой категории завоевал Дрисс Массон Джбилоу из Франции. Серебряную медаль выиграл итальянец Винцензо Скендери. Еще одну бронзу взял дзюдоист из Бельгии Робби Демец.

По информации пресс-службы Минспорта Иркутской области, Андрей Долгов тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спартак» в Братске у Андрея Степанова. В ноябре 2018 года в Тюмени братчанин стал обладателем бронзовой награды на первенстве России по дзюдо среди юношей до 18 лет. В феврале 2019 года он завоевал бронзовую медаль на Кубке Европы в Италии. В конце марта этого года Андрей выиграл серебро на Кубке Европы в Туле, в конце апреля стал бронзовым призёром Кубка Европы в Германии.
дзюдо Братск Иркутская область кубок Европы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкальский спектакль победил на фестивале кукол
Забайкальский спектакль победил на фестивале кукол
Общество, 21.05.2019
Он стал лучшей режиссёрской работой на межрегиональном фестивале в Якутии
Братчанин выиграл пять схваток из шести в Кубке Европы
Братчанин выиграл пять схваток из шести в Кубке Европы
Общество, 21.05.2019
Дзюдоист вернулся из Польши в Братск с медалью
Троих иркутян наградили «Горячим сердцем»
Троих иркутян наградили «Горячим сердцем»
Общество, 21.05.2019
Почётный знак они получили за спасение людей на водоёмах
В Бурятии определился чемпион по шашкам
В Бурятии определился чемпион по шашкам
Общество, 21.05.2019
В прошедшие выходные в Кижинге прошёл Чемпионат РБ по русским шашкам среди сельских спортсменов
День города в Чите отметят около 50 мероприятиями
День города в Чите отметят около 50 мероприятиями
Общество, 21.05.2019
Основные празднества пройдут 26 мая на площади Ленина
Одарённым детям Приангарья дали по 24 000 рублей
Одарённым детям Приангарья дали по 24 000 рублей
Общество, 21.05.2019
Всего на стипендиатов из областного бюджета было выделено 1,44 млн. рублей
Создатель лучшего рисунка поедет в Крым
Создатель лучшего рисунка поедет в Крым
Общество, 21.05.2019
В Бурятии продолжается приём работ на Всероссийский конкурс рисунков и сочинений
В Чите ограничат движение машин на День города
В Чите ограничат движение машин на День города
Общество, 21.05.2019
Ограничения продлятся два дня – 25 и 26 мая
Стрелки из Бурятии завоевали медали на Чемпионате
Стрелки из Бурятии завоевали медали на Чемпионате
Общество, 21.05.2019
Медали они получили как в личном, так и в командном первенствах
Монголы выиграли Байкальский конкурс вокалистов
Монголы выиграли Байкальский конкурс вокалистов
Общество, 21.05.2019
С 18 по 20 мая в Улан-Удэ своё мастерство показали 59 исполнителей из России, Монголии, Китая и Кореи
В Улан-Удэ вдоль дороги встали «Живые знаки»
В Улан-Удэ вдоль дороги встали «Живые знаки»
Общество, 21.05.2019
Инсталляция школьников напомнила водителям о безопасности детей на дороге
В аэропорт «Байкал» пустили общественный транспорт
В аэропорт «Байкал» пустили общественный транспорт
Общество, 21.05.2019
Двум маршрутам было отдано поручение в обязательном порядке заезжать на площадь аэропорта
В колонии Улан-Удэ состоялся крестный ход
В колонии Улан-Удэ состоялся крестный ход
Общество, 21.05.2019
Причастие приняли 15 осуждённых
В Бурятии в фотоловушку попали медвежата
В Бурятии в фотоловушку попали медвежата
Общество, 21.05.2019
Специалисты заповедника опубликовали видеозапись с камеры

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Загрузка...
^