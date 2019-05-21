Братчанин выиграл пять схваток из шести в Кубке Европы

Дзюдоист вернулся из Польши в Братск с медалью



Спортсмен из Братска Андрей Долгов стал бронзовым призёром Кубка Европы по дзюдо среди юношей до 18 лет, который 18-19 мая проходил в Бельско-Бяле в Польше. Он выступал в весовой категории до 55 килограммов.



Андрей провёл шесть схваток, в пяти одержал победу. За выход в полуфинал он проиграл дзюдоисту из Грузии. В схватке за бронзовую медаль братчанин уверенно выиграл у украинского спортсмена. Золотую медаль в этой весовой категории завоевал Дрисс Массон Джбилоу из Франции. Серебряную медаль выиграл итальянец Винцензо Скендери. Еще одну бронзу взял дзюдоист из Бельгии Робби Демец.



По информации пресс-службы Минспорта Иркутской области, Андрей Долгов тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спартак» в Братске у Андрея Степанова. В ноябре 2018 года в Тюмени братчанин стал обладателем бронзовой награды на первенстве России по дзюдо среди юношей до 18 лет. В феврале 2019 года он завоевал бронзовую медаль на Кубке Европы в Италии. В конце марта этого года Андрей выиграл серебро на Кубке Европы в Туле, в конце апреля стал бронзовым призёром Кубка Европы в Германии.

