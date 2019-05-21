Забайкальский спектакль победил на фестивале кукол

Он стал лучшей режиссёрской работой на межрегиональном фестивале в Якутии



С 15 по 19 мая в городе Нерюнгри проходил II межрегиональный фестиваль театров кукол «Туллук». Участниками мероприятия стали кукольники из Владивостока, Братска, Нерюнгри и Читы, сообщает пресс-служба Министерства культуры Забайкальского края.



Забайкальский краевой театр кукол «Тридевятое царство» представил на суд жюри один из лучших спектаклей репертуара – «Ты, Я и Кукольник». По итогам фестиваля постановка одержала победу в номинации «Лучшая режиссёрская работа», а артистки Людмила Сюльженко и Ольга Шмалько – в номинации «Лучшая женская роль». Благодарственным письмом отмечен главный художник по свету Виктор Нефедьев.



