Он стал лучшей режиссёрской работой на межрегиональном фестивале в Якутии
С 15 по 19 мая в городе Нерюнгри проходил II межрегиональный фестиваль театров кукол «Туллук». Участниками мероприятия стали кукольники из Владивостока, Братска, Нерюнгри и Читы, сообщает пресс-служба Министерства культуры Забайкальского края.
Забайкальский краевой театр кукол «Тридевятое царство» представил на суд жюри один из лучших спектаклей репертуара – «Ты, Я и Кукольник». По итогам фестиваля постановка одержала победу в номинации «Лучшая режиссёрская работа», а артистки Людмила Сюльженко и Ольга Шмалько – в номинации «Лучшая женская роль». Благодарственным письмом отмечен главный художник по свету Виктор Нефедьев.
Забайкальский спектакль победил на фестивале кукол
Общество, Фото:
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