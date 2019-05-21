Одарённым детям Приангарья дали по 24 000 рублей

Всего на стипендиатов из областного бюджета было выделено 1,44 млн. рублей



В Иркутской области вручены именные свидетельства о назначении стипендии одарённым детям и талантливой молодёжи за достижения в области культуры и искусства, сообщает пресс-служба Минкультуры региона.



Стипендиатами стали 60 соискателей в возрасте до 21 года, которые обучаются в учреждениях системы дополнительного и профессионального образования в сфере культуры Приангарья. Это юные художники, музыканты, танцоры и вокалисты детских школ искусств и музыкальных школ городов Иркутск, Вихоревка, Нижнеудинск, Братск, Ангарск, Саянск, Алзамай, Тулун, села Пивовариха Иркутского района, рабочих посёлков Железнодорожный Усть-Илимского района и Белореченский Усольского района, посёлка Усть-Ордынский. В число победителей вошли также ученики и студенты областных учреждений – Иркутской областной детской школы искусств, Братского музыкального училища, Иркутского областного колледжа культуры, Иркутского областного музыкального колледжа им. Ф. Шопена.



Все стипендиаты неоднократно достойно представляли Иркутскую область на престижных конкурсах, фестивалях, выставках не только в России, но и за её пределами.



Размер каждой стипендии – 24 тысячи рублей. Общая сумма, выделенная из областного бюджета, составляет 1,44 млн. рублей. По словам заместителя Губернатора Иркутской области Дмитрия Чернышова, будет подготовлено предложение повысить эту сумму в следующем году.



Напомним, что стипендии одарённым детям и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства присуждаются с 2001 года. Первые награды в размере пяти тысяч рублей получили всего 10 человек. В последующие годы увеличивалось количество стипендий, размер и условия их назначения. За все годы получателями поощрений стали 740 юных талантов из разных муниципальных образований Приангарья, участие в отборе приняли около двух тысяч детей.

