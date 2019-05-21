Создатель лучшего рисунка поедет в Крым

В Бурятии продолжается приём работ на Всероссийский конкурс рисунков и сочинений



Министерство культуры Бурятии запускает масштабный культурно-социальный проект «Театр-дети», приуроченный к Году театра в 2019 году. Его цель – познакомить детскую и юношескую аудиторию с русским театром, его богатой историей и культурным наследием, а также сделать театральное искусство более популярным среди зрителей самых разных возрастов.



В рамках проекта «Театр-дети» пройдёт Всероссийский конкурс рисунков (для детей) и сочинений «Пишем о театре!» (для учащихся средних и старших классов). Победители конкурса отправятся в международный детский центр «Артек» в Крыму и примут участие в специальной театральной смене. Также авторы лучших работ получат дополнительные баллы при поступлении в Российский институт театрального искусства – ГИТИС.



Для участия в конкурсе сочинений нужно написать сочинение о просмотренном спектакле из раздела «Театр – дети». В конкурсной работе участнику необходимо объяснить почему была выбранная именно данная постановка; описать эмоции, вызванные просмотренным спектаклем, а также уточнить какая сцена из просмотренного спектакля вызвала наиболее сильный отклик в душе автора. По желанию автора можно указать насколько сильно ему запомнились сценические костюмы, декорации, а также насколько ярко были раскрыты образы и характеры персонажей спектакля.

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: I – абитуриенты в возрасте от 17 до 18 лет, проживающие на территории РФ; II – дети в возрасте от 11 до 16 лет, проживающие на территории РФ. Приём заявок на участие в Конкурсе среди абитуриентов в возрасте от 17 до 18 лет проводится с 23 апреля по 30 мая 2019 года. Конкурс среди детей в возрасте от 11 до 16 лет проводится в II этапа: 1 этап – региональный (с 23 апреля по 18 августа 2019 года); 2 этап – федеральный (с 19 августа по 1 сентября 2019 года).



Для участия в конкурсе рисунков ребёнок должен нарисовать рисунок, посвящённый театру. Отсканировать или сфотографировать его, затем отправить в электронном виде на электронную почту регионального конкурса.

Конкурс проводится в два этапа: 1 этап – региональный (с 23 апреля по 18 августа 2019 года); 2 этап – федеральный (с 19 августа по 1 сентября 2019 года). Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РБ.

