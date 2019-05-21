21 Мая

Популярное

Создатель лучшего рисунка поедет в Крым

Создатель лучшего рисунка поедет в Крым
Общество,  Фото:pixabay.com
В Бурятии продолжается приём работ на Всероссийский конкурс рисунков и сочинений

Министерство культуры Бурятии запускает масштабный культурно-социальный проект «Театр-дети», приуроченный к Году театра в 2019 году. Его цель – познакомить детскую и юношескую аудиторию с русским театром, его богатой историей и культурным наследием, а также сделать театральное искусство более популярным среди зрителей самых разных возрастов.

В рамках проекта «Театр-дети» пройдёт Всероссийский конкурс рисунков (для детей) и сочинений «Пишем о театре!» (для учащихся средних и старших классов). Победители конкурса отправятся в международный детский центр «Артек» в Крыму и примут участие в специальной театральной смене. Также авторы лучших работ получат дополнительные баллы при поступлении в Российский институт театрального искусства – ГИТИС.

Для участия в конкурсе сочинений нужно написать сочинение о просмотренном спектакле из раздела «Театр – дети». В конкурсной работе участнику необходимо объяснить почему была выбранная именно данная постановка; описать эмоции, вызванные просмотренным спектаклем, а также уточнить какая сцена из просмотренного спектакля вызвала наиболее сильный отклик в душе автора. По желанию автора можно указать насколько сильно ему запомнились сценические костюмы, декорации, а также насколько ярко были раскрыты образы и характеры персонажей спектакля.
Конкурс проводится в двух возрастных категориях: I – абитуриенты в возрасте от 17 до 18 лет, проживающие на территории РФ; II – дети в возрасте от 11 до 16 лет, проживающие на территории РФ. Приём заявок на участие в Конкурсе среди абитуриентов в возрасте от 17 до 18 лет проводится с 23 апреля по 30 мая 2019 года. Конкурс среди детей в возрасте от 11 до 16 лет проводится в II этапа: 1 этап – региональный (с 23 апреля по 18 августа 2019 года); 2 этап – федеральный (с 19 августа по 1 сентября 2019 года).

Для участия в конкурсе рисунков ребёнок должен нарисовать рисунок, посвящённый театру. Отсканировать или сфотографировать его, затем отправить в электронном виде на электронную почту регионального конкурса.
Конкурс проводится в два этапа: 1 этап – региональный (с 23 апреля по 18 августа 2019 года); 2 этап – федеральный (с 19 августа по 1 сентября 2019 года). Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РБ.
конкурс Улан-Удэ рисунки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкальский спектакль победил на фестивале кукол
Забайкальский спектакль победил на фестивале кукол
Общество, 21.05.2019
Он стал лучшей режиссёрской работой на межрегиональном фестивале в Якутии
Братчанин выиграл пять схваток из шести в Кубке Европы
Братчанин выиграл пять схваток из шести в Кубке Европы
Общество, 21.05.2019
Дзюдоист вернулся из Польши в Братск с медалью
Троих иркутян наградили «Горячим сердцем»
Троих иркутян наградили «Горячим сердцем»
Общество, 21.05.2019
Почётный знак они получили за спасение людей на водоёмах
В Бурятии определился чемпион по шашкам
В Бурятии определился чемпион по шашкам
Общество, 21.05.2019
В прошедшие выходные в Кижинге прошёл Чемпионат РБ по русским шашкам среди сельских спортсменов
День города в Чите отметят около 50 мероприятиями
День города в Чите отметят около 50 мероприятиями
Общество, 21.05.2019
Основные празднества пройдут 26 мая на площади Ленина
Одарённым детям Приангарья дали по 24 000 рублей
Одарённым детям Приангарья дали по 24 000 рублей
Общество, 21.05.2019
Всего на стипендиатов из областного бюджета было выделено 1,44 млн. рублей
Создатель лучшего рисунка поедет в Крым
Создатель лучшего рисунка поедет в Крым
Общество, 21.05.2019
В Бурятии продолжается приём работ на Всероссийский конкурс рисунков и сочинений
В Чите ограничат движение машин на День города
В Чите ограничат движение машин на День города
Общество, 21.05.2019
Ограничения продлятся два дня – 25 и 26 мая
Стрелки из Бурятии завоевали медали на Чемпионате
Стрелки из Бурятии завоевали медали на Чемпионате
Общество, 21.05.2019
Медали они получили как в личном, так и в командном первенствах
Монголы выиграли Байкальский конкурс вокалистов
Монголы выиграли Байкальский конкурс вокалистов
Общество, 21.05.2019
С 18 по 20 мая в Улан-Удэ своё мастерство показали 59 исполнителей из России, Монголии, Китая и Кореи
В Улан-Удэ вдоль дороги встали «Живые знаки»
В Улан-Удэ вдоль дороги встали «Живые знаки»
Общество, 21.05.2019
Инсталляция школьников напомнила водителям о безопасности детей на дороге
В аэропорт «Байкал» пустили общественный транспорт
В аэропорт «Байкал» пустили общественный транспорт
Общество, 21.05.2019
Двум маршрутам было отдано поручение в обязательном порядке заезжать на площадь аэропорта
В колонии Улан-Удэ состоялся крестный ход
В колонии Улан-Удэ состоялся крестный ход
Общество, 21.05.2019
Причастие приняли 15 осуждённых
В Бурятии в фотоловушку попали медвежата
В Бурятии в фотоловушку попали медвежата
Общество, 21.05.2019
Специалисты заповедника опубликовали видеозапись с камеры

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Загрузка...
^