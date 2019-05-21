Медали они получили как в личном, так и в командном первенствах
На проходящем Чемпионате России по спорту глухих (пулевая стрельба), который проходит в Казани с 16 по 23 мая, спортсмены из Бурятии завоевали медали в личном и командном первенствах.
Две серебряные медали завоевали мастер спорта Александр Черных и кандидат в мастера спорта Константин Болдарев. Третье место занял мастер спорта международного класса Анатолий Гаськов.
Также Анатолий Гаськов и Александр Черных заняли второе командное место. Немного уступили своим коллегам Николай Мосоров и Константин Болдарев, заняв 3 место в командном первенстве. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Бурятии.
Стрелки из Бурятии завоевали медали на Чемпионате
Общество, Фото:
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