В Бурятии определился чемпион по шашкам

В прошедшие выходные в Кижинге прошёл Чемпионат РБ по русским шашкам среди сельских спортсменов
С 17 по 19 мая в Кижингинском районе прошёл IV Чемпионат Республики Бурятия среди спортсменов сельских районов по русским шашкам, посвящённый памяти отличника образования России, ветерана Великой Отечественной войны Ильина Петра Ильича.
В соревнованиях приняли участие шашисты и шашистки из пяти районов республики. Всего играло около 100 человек от мала до велика – их разделили на 4 группы по возрастам. Среди выступавших были один мастер спорта России и три КМС, все остальные были с массовыми разрядами.
В самой младшей группе 2012 г. р. и младше приняли участие 20 шашистов и шашисток. Они соревновались по швейцарской системе 7 туров. Трое участников: Эрдэм Еланов (ДТ Селенгинск), Байтомир Нурмаматов и Янжима Мангатаева (оба из Кижинги) – набрали по 6 очков. По дополнительным показателям они расположились в таком же порядке в турнирной таблице.
В возрастной группе 2010-2011 г.р. среди мальчиков победителем стал Айдар Алсыев. 2 и 3 места соответственно заняли Илалта Содномов (Кижинга) и Михаил Яковлев (ДТ Селенгинск). Среди девочек победительницей стала Саша Пунцыкнамжилова (Кижинга), второе место заняла Саша Халудорова (Онохой), третьей стала Лола Драничникова (Заиграевский район).
В возрастной категории 2007-2009 г.р. приняло участие самое большое число шашистов и шашисток. Здесь победителем среди юношей стал Бэликто Болотов (Кижинга), 2 и 3 места заняли Кирилл Трифонов и Кирилл Перевозников (оба из Кабанского района). Среди девушек победительницей стала Настя Мадасова, она опередила Дари Ешееву по дополнительным показателям (обе из Кижинги).
В возрастной категории 2004-2006 г.р. среди юношей победу одержал Дима Молоков (Кижинга), второе место у Даниила Корнева(ДЮСШ Бичура). Среди девушек первое место заняла Лариса Леонтьева (ДТ Селенгинск), 2 и 3 места заняли Адиса Очирова (ДЮСШ Бичура) и Ксения Новолодская (ДТ Селенгинск).
В возрастной категории 2001-2003 г.р. победителем стал Намжил Шабанов (Кижинга), опередив Игоря Перекрестова (ДТ Кабанск) по коэффициенту. Среди девушек 1 место заняла Александра Алексеева (Кижинга).
Среди мужчин победителем стал мастер спорта Владимир Еланов (ДТ Селенгинск) с абсолютным результатом 8 очков из 8. Второе место занял Даба Цырендоржиев (Кижинга). Среди женщин победительницей стала КМС Ринчима Бадмацыренова (Кижинга), второе место у тренера ДЮСШ Бичуры Галины Симоновой.
Все победители и призёры были награждены грамотами, медалями и денежными призами, сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия.
В Бурятии определился чемпион по шашкам
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он стал лучшей режиссёрской работой на межрегиональном фестивале в Якутии
Дзюдоист вернулся из Польши в Братск с медалью
Почётный знак они получили за спасение людей на водоёмах
В прошедшие выходные в Кижинге прошёл Чемпионат РБ по русским шашкам среди сельских спортсменов
Основные празднества пройдут 26 мая на площади Ленина
Всего на стипендиатов из областного бюджета было выделено 1,44 млн. рублей
В Бурятии продолжается приём работ на Всероссийский конкурс рисунков и сочинений
Ограничения продлятся два дня – 25 и 26 мая
Медали они получили как в личном, так и в командном первенствах
С 18 по 20 мая в Улан-Удэ своё мастерство показали 59 исполнителей из России, Монголии, Китая и Кореи
Инсталляция школьников напомнила водителям о безопасности детей на дороге
1 июня лучший режиссёр получит приз
Двум маршрутам было отдано поручение в обязательном порядке заезжать на площадь аэропорта
Причастие приняли 15 осуждённых
Специалисты заповедника опубликовали видеозапись с камеры