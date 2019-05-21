В Бурятии определился чемпион по шашкам

В прошедшие выходные в Кижинге прошёл Чемпионат РБ по русским шашкам среди сельских спортсменов



С 17 по 19 мая в Кижингинском районе прошёл IV Чемпионат Республики Бурятия среди спортсменов сельских районов по русским шашкам, посвящённый памяти отличника образования России, ветерана Великой Отечественной войны Ильина Петра Ильича.



В соревнованиях приняли участие шашисты и шашистки из пяти районов республики. Всего играло около 100 человек от мала до велика – их разделили на 4 группы по возрастам. Среди выступавших были один мастер спорта России и три КМС, все остальные были с массовыми разрядами.



В самой младшей группе 2012 г. р. и младше приняли участие 20 шашистов и шашисток. Они соревновались по швейцарской системе 7 туров. Трое участников: Эрдэм Еланов (ДТ Селенгинск), Байтомир Нурмаматов и Янжима Мангатаева (оба из Кижинги) – набрали по 6 очков. По дополнительным показателям они расположились в таком же порядке в турнирной таблице.



В возрастной группе 2010-2011 г.р. среди мальчиков победителем стал Айдар Алсыев. 2 и 3 места соответственно заняли Илалта Содномов (Кижинга) и Михаил Яковлев (ДТ Селенгинск). Среди девочек победительницей стала Саша Пунцыкнамжилова (Кижинга), второе место заняла Саша Халудорова (Онохой), третьей стала Лола Драничникова (Заиграевский район).



В возрастной категории 2007-2009 г.р. приняло участие самое большое число шашистов и шашисток. Здесь победителем среди юношей стал Бэликто Болотов (Кижинга), 2 и 3 места заняли Кирилл Трифонов и Кирилл Перевозников (оба из Кабанского района). Среди девушек победительницей стала Настя Мадасова, она опередила Дари Ешееву по дополнительным показателям (обе из Кижинги).



В возрастной категории 2004-2006 г.р. среди юношей победу одержал Дима Молоков (Кижинга), второе место у Даниила Корнева(ДЮСШ Бичура). Среди девушек первое место заняла Лариса Леонтьева (ДТ Селенгинск), 2 и 3 места заняли Адиса Очирова (ДЮСШ Бичура) и Ксения Новолодская (ДТ Селенгинск).



В возрастной категории 2001-2003 г.р. победителем стал Намжил Шабанов (Кижинга), опередив Игоря Перекрестова (ДТ Кабанск) по коэффициенту. Среди девушек 1 место заняла Александра Алексеева (Кижинга).



Среди мужчин победителем стал мастер спорта Владимир Еланов (ДТ Селенгинск) с абсолютным результатом 8 очков из 8. Второе место занял Даба Цырендоржиев (Кижинга). Среди женщин победительницей стала КМС Ринчима Бадмацыренова (Кижинга), второе место у тренера ДЮСШ Бичуры Галины Симоновой.



Все победители и призёры были награждены грамотами, медалями и денежными призами, сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия.

