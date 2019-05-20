Уже с 1 июня на Еловском пруду начнут работать спасатели
В Ангарске до 30 мая подрядная организация в рамках муниципального контракта будет выполнять работы по очистке от ила дна Еловского пруда – единственного санкционированного места для купания в округе. Пляж будет отсыпан песком, специалисты произведут акарицидную обработку территории, прилегающей к водохранилищу. На территории также проведут ремонт и покраску.
Также в рамках подготовки к купальному сезону предусмотрены мероприятия по отбору проб почвы и воды, санитарной очистке пляжа и прилегающей территории. Как пояснили в городском Управлении по капитальному строительству, ЖХК, транспорту и связи, Еловское водохранилище будет допущено к эксплуатации только после прохождения лабораторных исследований и получения положительных заключений. Однако уже с 1 июня будет организована работа спасательного и охранного постов, сообщает пресс-служба Администрации Ангарского городского округа.
В Ангарске купальный сезон начнётся в июне
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Уже с 1 июня на Еловском пруду начнут работать спасатели
Сборная Иркутской области заняла первое место на II этапе Спартакиады учащихся России по велоспорту
На спартакиаде учащихся по лёгкой атлетике забайкальцы завоевали пять золотых и две бронзовых медали
Воспитанники центров помощи детям научатся здоровому образу жизни и любить своё Отечество
Уроженка Балейского района заняла второе место в номинации «Народный вокал»
Его выступление в номинации «Классический танец» покорило сердца жюри всероссийского фестиваля
В конкурсе примут участие более четырехсот детей со всей Бурятии
В Словении спортсмены выиграли золотую, две серебряных и две бронзовых медали
В пригороде Иркутска построят мемориал жертв политических репрессий
Дети 4-х школ города находятся на особом контроле управления по ЧС
Золото и серебро выиграли учащиеся городского училища олимпийского резерва
В Чите в седьмой раз прошёл городской конкурс красоты
Дорожные работы в городе будут выполнены на участках общей протяжённостью 12 км
В день добровольцы обрабатывают до 25 заявок
Рейтинг возглавила Пермь