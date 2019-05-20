В Ангарске купальный сезон начнётся в июне

Уже с 1 июня на Еловском пруду начнут работать спасатели



В Ангарске до 30 мая подрядная организация в рамках муниципального контракта будет выполнять работы по очистке от ила дна Еловского пруда – единственного санкционированного места для купания в округе. Пляж будет отсыпан песком, специалисты произведут акарицидную обработку территории, прилегающей к водохранилищу. На территории также проведут ремонт и покраску.



Также в рамках подготовки к купальному сезону предусмотрены мероприятия по отбору проб почвы и воды, санитарной очистке пляжа и прилегающей территории. Как пояснили в городском Управлении по капитальному строительству, ЖХК, транспорту и связи, Еловское водохранилище будет допущено к эксплуатации только после прохождения лабораторных исследований и получения положительных заключений. Однако уже с 1 июня будет организована работа спасательного и охранного постов, сообщает пресс-служба Администрации Ангарского городского округа.

