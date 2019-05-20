В Словении спортсмены выиграли золотую, две серебряных и две бронзовых медали
С 13 по 18 мая в Словении прошёл Кубок Европы по стрельбе из лука. На нём успешно выступили спортсмены из Забайкалья.
Туяна Будажапова и Буянто Осоров завоевали серебро в соревнованиях смешанных пар среди юношей и девушек.
Дамби Дамшаев и Содном Будаев завоевали бронзу в командных соревнованиях среди юниоров. Туяна Будажапова стала победительницей в командных соревнованиях среди девушек. Буянто Осоров занял второе место в командных соревнованиях среди юношей.
Среди юниоров за бронзу забайкальские спортсмены в составе сборной России также показали себя с лучшей стороны. В упорной борьбе, выполнив последний выстрел точно в десятку и завоевав 56 очков, Российские лучники одержали победу со счётом 5-3.
20 мая стартует Кубок Мира в Анталии. В составе сборной страны выступят четыре забайкальских лучника – Арсалан Балданов, Бэлигто Цынгуев, Саяна Цыремпилова и Александр Дамбаев, сообщает пресс-служба Минспорта Забайкальского края.
Забайкальские лучники привезли 5 медалей с Кубка Европы
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