Забайкальская студентка стала лауреатом «Российской студенческой весны»

Уроженка Балейского района заняла второе место в номинации «Народный вокал»



Студентка Забайкальского государственного университета Анастасия Подойницына стала лауреатом XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в городе Пермь. Анастасия заняла второе место в номинации «Народный вокал» (соло).



Анастасия родом из Балейского района Забайкальского края – село Казаковский Промысел. Впервые на сцену попала в 5 лет. В настоящее время занимается народным вокалом в фолк-проекте «Румяницы».



Фестиваль «Российская студенческая весна» является национальным финалом самой массовой программы поддержки и развития студенческого творчества. По итогам 75 региональных фестивалей в финал вышли 3000 участников, которые представили свои творческие работы в семи направлениях: музыкальном, танцевальном, театральном, оригинальном жанре, журналистике, видео, а также в региональных программах.



В общем зачёте самым творческим регионом признана Республика Татарстан – у неё гран-при фестиваля. Первое место получила делегация из Тюменской области, второе место у Саратовской области, а третье – у Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

