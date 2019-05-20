16 тысяч фамилий нанесут на мемориал жертв репрессий

В пригороде Иркутска построят мемориал жертв политических репрессий
Более 16 тысяч фамилий репрессированных нанесут на стены памяти мемориала жертв политических репрессий в посёлке Пивовариха Иркутского района, которые будут установлены в этом году во время реконструкции. Этот вопрос обсудили на заседании комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий под руководством заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Александра Федорова.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Андрей Фоменко рассказал, что земляные работы на объекте были начаты в октябре 2018 года. Из-за близости мемориала к взлётно-посадочной полосе иркутского аэропорта пришлось внести корректировки в проект. Высокие объекты и объекты капитального строительства мешают работе авиационных радиомаяков. Поэтому по требованию Росавиации здание информационного центра решено перенести в другое место мемориала, площадь которого составляет 1,5 гектара. Площадка для его возведения пока не согласована, поэтому строительство здания перенесено на следующее лето. Остальные объекты установят в этом году, также проложат сеть тропинок и сделают освещение.
На данный момент проектирование мемориала жертв политических репрессий подходит к завершению. В течение недели подрядчику будет выдана вся проектная и рабочая документация, и к концу месяца начнутся работы по благоустройству территории. В первую очередь построят стену памяти и звонницу, для того чтобы у родственников была возможность почтить память погибших.
На стенах памяти будут нанесены все известные имена погибших жертв политических репрессий. Источником информации является Книга памяти, которая была издана на основании учётных карточек репрессированных людей. Списки формирует клуб жертв массовых политических репрессий «Встреча». Фамилии погибших расположат в алфавитном порядке и пронумеруют, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
16 тысяч фамилий нанесут на мемориал жертв репрессий
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Уже с 1 июня на Еловском пруду начнут работать спасатели
Сборная Иркутской области заняла первое место на II этапе Спартакиады учащихся России по велоспорту
На спартакиаде учащихся по лёгкой атлетике забайкальцы завоевали пять золотых и две бронзовых медали
Воспитанники центров помощи детям научатся здоровому образу жизни и любить своё Отечество
Уроженка Балейского района заняла второе место в номинации «Народный вокал»
Его выступление в номинации «Классический танец» покорило сердца жюри всероссийского фестиваля
В конкурсе примут участие более четырехсот детей со всей Бурятии
В Словении спортсмены выиграли золотую, две серебряных и две бронзовых медали
В пригороде Иркутска построят мемориал жертв политических репрессий
Дети 4-х школ города находятся на особом контроле управления по ЧС
Золото и серебро выиграли учащиеся городского училища олимпийского резерва
В Чите в седьмой раз прошёл городской конкурс красоты
Дорожные работы в городе будут выполнены на участках общей протяжённостью 12 км
В день добровольцы обрабатывают до 25 заявок
Рейтинг возглавила Пермь