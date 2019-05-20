16 тысяч фамилий нанесут на мемориал жертв репрессий

В пригороде Иркутска построят мемориал жертв политических репрессий



Более 16 тысяч фамилий репрессированных нанесут на стены памяти мемориала жертв политических репрессий в посёлке Пивовариха Иркутского района, которые будут установлены в этом году во время реконструкции. Этот вопрос обсудили на заседании комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий под руководством заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Александра Федорова.



Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Андрей Фоменко рассказал, что земляные работы на объекте были начаты в октябре 2018 года. Из-за близости мемориала к взлётно-посадочной полосе иркутского аэропорта пришлось внести корректировки в проект. Высокие объекты и объекты капитального строительства мешают работе авиационных радиомаяков. Поэтому по требованию Росавиации здание информационного центра решено перенести в другое место мемориала, площадь которого составляет 1,5 гектара. Площадка для его возведения пока не согласована, поэтому строительство здания перенесено на следующее лето. Остальные объекты установят в этом году, также проложат сеть тропинок и сделают освещение.



На данный момент проектирование мемориала жертв политических репрессий подходит к завершению. В течение недели подрядчику будет выдана вся проектная и рабочая документация, и к концу месяца начнутся работы по благоустройству территории. В первую очередь построят стену памяти и звонницу, для того чтобы у родственников была возможность почтить память погибших.



На стенах памяти будут нанесены все известные имена погибших жертв политических репрессий. Источником информации является Книга памяти, которая была издана на основании учётных карточек репрессированных людей. Списки формирует клуб жертв массовых политических репрессий «Встреча». Фамилии погибших расположат в алфавитном порядке и пронумеруют, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

