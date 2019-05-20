Его выступление в номинации «Классический танец» покорило сердца жюри всероссийского фестиваля
Артист балета Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского Максим Бородаенко стал первым в номинации «Классический танец» на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в Перми.
Он исполнил вариацию Филиппа из балета «Пламя Парижа» на сцене Большого зала Пермской краевой филармонии. Выступления артистов оценивало жюри танцевального направления, в состав которого в этом году вошли хореограф и танцевальный продюсер Артемий Манукян, хореограф, актёр и режиссёр Егор Дружинин, педагог-хореограф Елизавета Дружинина, режиссёр-хореограф Татьяна Малахова.
В 27 Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в Перми приняло участие около 3000 человек из более чем 80 регионов страны. С 14 по 18 мая ребятам предстояло продемонстрировать свои таланты и достижения в конкурсах по основным направлениям программы Российской студенческой весны: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Региональные программы», «Журналистика» и «Видео». Также участники испытаний смогли посетить мастер-классы профессионалов и пообщаться с экспертами, получить оценку и необходимые советы по дальнейшему развитию и оттачиванию своего мастерства, сообщает пресс-служба Министерства культуры и архивов Иркутской области.
Иркутянин победил на «Российской студенческой весне»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Уже с 1 июня на Еловском пруду начнут работать спасатели
Сборная Иркутской области заняла первое место на II этапе Спартакиады учащихся России по велоспорту
На спартакиаде учащихся по лёгкой атлетике забайкальцы завоевали пять золотых и две бронзовых медали
Воспитанники центров помощи детям научатся здоровому образу жизни и любить своё Отечество
Уроженка Балейского района заняла второе место в номинации «Народный вокал»
Его выступление в номинации «Классический танец» покорило сердца жюри всероссийского фестиваля
В конкурсе примут участие более четырехсот детей со всей Бурятии
В Словении спортсмены выиграли золотую, две серебряных и две бронзовых медали
В пригороде Иркутска построят мемориал жертв политических репрессий
Дети 4-х школ города находятся на особом контроле управления по ЧС
Золото и серебро выиграли учащиеся городского училища олимпийского резерва
В Чите в седьмой раз прошёл городской конкурс красоты
Дорожные работы в городе будут выполнены на участках общей протяжённостью 12 км
В день добровольцы обрабатывают до 25 заявок
Рейтинг возглавила Пермь