Иркутянин победил на «Российской студенческой весне»

Его выступление в номинации «Классический танец» покорило сердца жюри всероссийского фестиваля



Артист балета Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского Максим Бородаенко стал первым в номинации «Классический танец» на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в Перми.



Он исполнил вариацию Филиппа из балета «Пламя Парижа» на сцене Большого зала Пермской краевой филармонии. Выступления артистов оценивало жюри танцевального направления, в состав которого в этом году вошли хореограф и танцевальный продюсер Артемий Манукян, хореограф, актёр и режиссёр Егор Дружинин, педагог-хореограф Елизавета Дружинина, режиссёр-хореограф Татьяна Малахова.



В 27 Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в Перми приняло участие около 3000 человек из более чем 80 регионов страны. С 14 по 18 мая ребятам предстояло продемонстрировать свои таланты и достижения в конкурсах по основным направлениям программы Российской студенческой весны: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Региональные программы», «Журналистика» и «Видео». Также участники испытаний смогли посетить мастер-классы профессионалов и пообщаться с экспертами, получить оценку и необходимые советы по дальнейшему развитию и оттачиванию своего мастерства, сообщает пресс-служба Министерства культуры и архивов Иркутской области.

