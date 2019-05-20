Иркутяне стали первыми в России по велоспорту

Сборная Иркутской области заняла первое место на II этапе Спартакиады учащихся России по велоспорту



Сборная команда Иркутской области «Байкал – Дальний Восток» заняла первое общекомандное место на II этапе IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года по велоспорту-шоссе, который с 16 по 18 мая состоялся в городе Кемерово. Спортсмены Приангарья соревновались в индивидуальной и групповой гонках, а также в гонке-критериум.



В состав команды Иркутской области «Байкал – ДВ» вошли пять юношей и пять девушек: Вадим Конюхов, Даниил Маметов, Аскольд Мертвищев, Александр Токарев, Валерий Штин, Алёна Филиппова, Анастасия Колупаева, Александра Абраменко, Анна Становых и Алина Урмашова. Ребята занимаются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Олимпиец» под руководством усольских тренеров Ильи Ковалёва, Дениса Щёголева и Евгения Денисова.



В личном зачёте золотые медали завоевали Вадим Конюхов в групповой гонке и Даниил Маметов в гонке-критериум. В групповой гонке серебряным призёром стал Даниил Маметов, а бронзовым – Александр Токарев. Алёна Филиппова выиграла бронзовую награду в гонке-критериум.



По итогам трёх соревновательных дней велогонщики Иркутской области заняли первое место в общекомандном зачёте. Теперь в августе в Саранске сборной команде Приангарья предстоит защищать честь региона на финальных соревнованиях IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года по велоспорту-шоссе, сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.

