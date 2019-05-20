Воспитанники центров помощи детям научатся здоровому образу жизни и любить своё Отечество
В Бурятии 80 воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей и социально-реабилитационных центров РБ в возрасте от 10 до 15 лет, примут участие в «Зарнице». В этом году специально организованная для них республиканская военно-спортивная игра пройдёт 22 мая на базе Детского оздоровительно-образовательного центра «Огонёк» на Верхней Берёзовке.
Соревнование проводит Министерство социальной защиты населения РБ при активной поддержке Центра допризывной подготовки патриотического воспитания г. Улан-Удэ. По словам организаторов, целью мероприятия станет пропаганда верности своему Отечеству, здорового образа жизни, повышения массовости занятий физической культурой и спортом, сообщает пресс-служба ведомства.
В Бурятии проведут Зарницу для детей из соццентров
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