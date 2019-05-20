В Улан-Удэ пройдёт конкурс юных талантов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В конкурсе примут участие более четырехсот детей со всей Бурятии



21 и 22 мая в Улан-Удэ пройдёт Республиканский конкурс юных талантов «Весёлый калейдоскоп» среди детей возрастом от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба Республиканского центра народного творчества.



На конкурс поступило более 100 заявок – участвуют дети из школ, детских садов Прибайкальского, Кабанского, Джидинского, Окинского, Еравнинского, Закаменского, Окинского, Тарбагатайского, Заиграевского, Курумканского районов и города Улан-Удэ. Малыши, их родители и педагоги готовятся к предстоящему конкурсу, разучивают песни, стихи, танцы и даже фокусы. Юные участники покажут свои таланты в трёх номинациях: «Вокал», «Хореография» и «Оригинальный жанр».



Напомним, что 21 мая с 10 часов в ТРЦ «Пионер» начнётся конкурсный просмотр. А гала-концерт с участием победителей конкурса состоится в Бурятской государственной филармонии 22 мая в 15:00.

