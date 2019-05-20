В конкурсе примут участие более четырехсот детей со всей Бурятии
21 и 22 мая в Улан-Удэ пройдёт Республиканский конкурс юных талантов «Весёлый калейдоскоп» среди детей возрастом от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба Республиканского центра народного творчества.
На конкурс поступило более 100 заявок – участвуют дети из школ, детских садов Прибайкальского, Кабанского, Джидинского, Окинского, Еравнинского, Закаменского, Окинского, Тарбагатайского, Заиграевского, Курумканского районов и города Улан-Удэ. Малыши, их родители и педагоги готовятся к предстоящему конкурсу, разучивают песни, стихи, танцы и даже фокусы. Юные участники покажут свои таланты в трёх номинациях: «Вокал», «Хореография» и «Оригинальный жанр».
Напомним, что 21 мая с 10 часов в ТРЦ «Пионер» начнётся конкурсный просмотр. А гала-концерт с участием победителей конкурса состоится в Бурятской государственной филармонии 22 мая в 15:00.
В Улан-Удэ пройдёт конкурс юных талантов
Общество, Фото:
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