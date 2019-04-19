По данным Бурятского гидрометцентра, 19 апреля по республике смещение активного атмосферного фронта, местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега
Ветер днём 9-14, порывы до 19-24 м/с. Температура днём 3-8 тепла, местами от 3 мороза до 2 тепла.
В Улан-Удэ ночью без осадков, утром и днём небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 10-15, порывы до 18-22 м/с. Температура днём 3-5 тепла.
В Бурятии сегодня снежно и ветрено
Общество, Фото:
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