Почтовики Бурятии сделали подарки Дому престарелых

Старикам подарили книги и журналы



С начала года Бурятский филиал Почты России собирал печатную продукцию (художественные и познавательные книги, классику, журналы и сканворды) для постояльцев комплексного центра «Доверие». Всего было пожертвовано более 1500 экземпляров печатных изданий, сообщает пресс-служба УФПС Бурятии.



Сегодня специалисты Бурятского филиала Почты России встретились с руководством центра и подарили собранные издания.



Акция проводится ежегодно, поступившие материалы передаются в центр три раза в год.



- Мы рады любой помощи, особенно когда поступают новые интересные книги, наши бабушки и дедушки часто заходят в библиотеку, выбирают понравившиеся издания для чтения. Они с нетерпением ждут журналы по вязанию. Ведь наши рукодельницы выставляют свои работы на различных конкурсах и все вместе радуемся успехам,- отметила специалист центра, библиотекарь Мария Абашеева.

