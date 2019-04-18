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Почтовики Бурятии сделали подарки Дому престарелых
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Старикам подарили книги и журналы

С начала года Бурятский филиал Почты России собирал печатную продукцию (художественные и познавательные книги, классику, журналы и сканворды) для постояльцев комплексного центра «Доверие». Всего было пожертвовано более 1500 экземпляров печатных изданий, сообщает пресс-служба УФПС Бурятии.

Сегодня специалисты Бурятского филиала Почты России встретились с руководством центра и подарили собранные издания.

Акция проводится ежегодно, поступившие материалы передаются в центр три раза в год.

- Мы рады любой помощи, особенно когда поступают новые интересные книги, наши бабушки и дедушки часто заходят в библиотеку, выбирают понравившиеся издания для чтения. Они с нетерпением ждут журналы по вязанию. Ведь наши рукодельницы выставляют свои работы на различных конкурсах и все вместе радуемся успехам,- отметила специалист центра, библиотекарь Мария Абашеева.
благотворительность
 
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