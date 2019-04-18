В Улан-Удэ завершился первый этап «Территории РОСТа»

Общество, Фото: Александра Данилова

Творческая лаборатория «Территория РОСТа. Год четвёртый» в Русском драмтеатре им.Н.А.Бестужева идёт полным ходом



17 апреля завершился её первый этап – трёхдневный театрально-педагогический семинар, посвящённый педагогике искусства и театральной педагогик. Семинар назывался «Методики безоценочного обсуждения художественного события», сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.



Главными гостями мероприятия стали приглашённые специалисты – Александра Никитина, театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения (Москва) и Юлия Рыбакова, режиссёр-педагог (Москва). С 15 по 17 апреля они занимались с учителями городских школ, учреждений дополнительного образования, представителями детских творческих объединений и знакомили их с методиками педагогики искусства и техниками обсуждения художественного события.



В семинаре приняло участие 20 педагогов (гимназия № 14, школы № 2, 32, 33, 37, 40, 41, 42, 44, 49, 56, 50, лицей-интернат № 61, Колледж железнодорожного транспорта, Подростковый клуб «Тимуровец», Городской дворец детского (юношеского) творчества, Дома творчества Октябрьского и Советского районов Улан-Удэ, ДООЦ «Родник»), а также работники театра. Занятия проходили в формате лекций, мастер-классов, тренингов, игр. Участники разобрали такие методики, как «Шапка вопросов», «Блиц-диалог», методику обсуждения в тренинге. Познакомились с методиками обсуждения в визуальном творчестве, контекстного обсуждения и многими другими, применяемыми в России и за рубежом.



Для мастер-класса были приглашены подростки, вместе с которыми участники лаборатории посмотрели два спектакля Сергея Левицкого «Вдох-выдох» по пьесе Ю.Тупикиной и «Макаки, пицца и деструкция» по пьесе И.Васьковской и Д.Уткиной. С ними Александра Никитина и Юлия Рыбакова, используя методики, провели показательные обсуждения. В программе семинара учителя сами смотрели фрагменты спектаклей, фильмов и обсуждали просмотренное, знакомясь с различными техниками на практике и в роли ведущих, и в роли детей.



Полученные педагогами знания позволят выстроить более тесные взаимоотношения между театром и школой. Учителям – внедрить в свою практику техники, позволяющие в свободной форме вступать в диалог с учащимися, а театру – получить механизмы для взаимодействия с разновозрастной аудиторией и в будущем зрителей, умеющих понимать театр, считывать режиссёрские замыслы, грамотно анализировать спектакли.



– Ожидала, на самом деле, намного меньшего и была приятно удивлена, что, помимо знаний, мы получили возможность поностальгировать по режиссерской работе. Много нового открыла для себя с педагогической точки зрения – это очень приятно. Это просто некая бомба, которая взорвалась и всколыхнула наш мозг, поникший от проблем, от рутинности. Это толчок, который заставляет идти дальше. Обязательно буду применять с детьми, уже понимаю, где, как и почему, очень хочется использовать на практике, – поделилась впечатлениями педагог школы №56 Евгения Азаматова.



– Безумно интересно, удалось самой побывать на месте детей, вспомнить, что мы когда-то давно проходили, поучаствовать в тренингах, узнать такие бесценные методики. Интуитивно доходишь до многого сам, спустя годы, на практике, но хотелось бы получить подтверждение, что ты на правильном пути. А когда подкрепляешь свое ощущение мнением таких специалистов, мэтров, материалом – это вдвойне приятнее, вдвойне интереснее, – рассказала художественный руководитель музыкально-эстрадного театра «Королек» Городского дворца детского (юношеского) творчества Ольга Ахулаева.



– Это потрясающее событие, которое только могло с нами случиться. Выбраться из зоны комфорта, сменить локацию, познакомиться с новыми людьми – это всегда прекрасно. А сам семинар – здорово, круто, обязательно буду применять, – отметила София Бартоева, педагог дополнительного образования школы № 32, руководитель театральной студии «Возрождение».



– Я получила массу удовольствия. Я знала, что будет хорошо, качественно, так как организатор Русский драматический театр. Я точно знала, что эти люди пригласят того, кого надо. И это действительно так. Ожидания не то, что оправдались, семинар превзошел все ожидания. Всю полученную информацию я буду использовать в работе, – прокомментировала Юлия Нафталь, педагог школы № 37, руководитель театральной студии «Отражение».



По окончании все участники получили сертификаты. Юлия Рыбакова обратилась к педагогам.



– Нам с Александрой Борисовной много приходится ездить, мы работаем с большим количеством разных людей, и то, что произошло в эти три дня, для нас просто праздник-какой-то. Потому что вы прекрасные, вы горячие, вы настоящие, и мы понимаем, что вы те самые люди, к которым нам хотелось бы вернуться.



– Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в театрально-педагогической лаборатории. Для нас это до невозможности важно: выстраивать диалог с подростковым зрителем с прицелом, что долгие, долгие, долгие годы это будет зритель, который готов воспринимать иной тип театра, новые формы, будет профессионально подготовлен, и главное, который будет любить театр, – подытожил мероприятие художественный руководитель ГРДТ Сергей Левицкий.

