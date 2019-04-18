В Улан-Удэ завершился первый этап «Территории РОСТа»

Творческая лаборатория «Территория РОСТа. Год четвёртый» в Русском драмтеатре им.Н.А.Бестужева идёт полным ходом
17 апреля завершился её первый этап – трёхдневный театрально-педагогический семинар, посвящённый педагогике искусства и театральной педагогик. Семинар назывался «Методики безоценочного обсуждения художественного события», сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.
Главными гостями мероприятия стали приглашённые специалисты – Александра Никитина, театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения (Москва) и Юлия Рыбакова, режиссёр-педагог (Москва). С 15 по 17 апреля они занимались с учителями городских школ, учреждений дополнительного образования, представителями детских творческих объединений и знакомили их с методиками педагогики искусства и техниками обсуждения художественного события.
В семинаре приняло участие 20 педагогов (гимназия № 14, школы № 2, 32, 33, 37, 40, 41, 42, 44, 49, 56, 50, лицей-интернат № 61, Колледж железнодорожного транспорта, Подростковый клуб «Тимуровец», Городской дворец детского (юношеского) творчества, Дома творчества Октябрьского и Советского районов Улан-Удэ, ДООЦ «Родник»), а также работники театра. Занятия проходили в формате лекций, мастер-классов, тренингов, игр. Участники разобрали такие методики, как «Шапка вопросов», «Блиц-диалог», методику обсуждения в тренинге. Познакомились с методиками обсуждения в визуальном творчестве, контекстного обсуждения и многими другими, применяемыми в России и за рубежом.
Для мастер-класса были приглашены подростки, вместе с которыми участники лаборатории посмотрели два спектакля Сергея Левицкого «Вдох-выдох» по пьесе Ю.Тупикиной и «Макаки, пицца и деструкция» по пьесе И.Васьковской и Д.Уткиной. С ними Александра Никитина и Юлия Рыбакова, используя методики, провели показательные обсуждения. В программе семинара учителя сами смотрели фрагменты спектаклей, фильмов и обсуждали просмотренное, знакомясь с различными техниками на практике и в роли ведущих, и в роли детей.
Полученные педагогами знания позволят выстроить более тесные взаимоотношения между театром и школой. Учителям – внедрить в свою практику техники, позволяющие в свободной форме вступать в диалог с учащимися, а театру – получить механизмы для взаимодействия с разновозрастной аудиторией и в будущем зрителей, умеющих понимать театр, считывать режиссёрские замыслы, грамотно анализировать спектакли.
– Ожидала, на самом деле, намного меньшего и была приятно удивлена, что, помимо знаний, мы получили возможность поностальгировать по режиссерской работе. Много нового открыла для себя с педагогической точки зрения – это очень приятно. Это просто некая бомба, которая взорвалась и всколыхнула наш мозг, поникший от проблем, от рутинности. Это толчок, который заставляет идти дальше. Обязательно буду применять с детьми, уже понимаю, где, как и почему, очень хочется использовать на практике, – поделилась впечатлениями педагог школы №56 Евгения Азаматова.
– Безумно интересно, удалось самой побывать на месте детей, вспомнить, что мы когда-то давно проходили, поучаствовать в тренингах, узнать такие бесценные методики. Интуитивно доходишь до многого сам, спустя годы, на практике, но хотелось бы получить подтверждение, что ты на правильном пути. А когда подкрепляешь свое ощущение мнением таких специалистов, мэтров, материалом – это вдвойне приятнее, вдвойне интереснее, – рассказала художественный руководитель музыкально-эстрадного театра «Королек» Городского дворца детского (юношеского) творчества Ольга Ахулаева.
– Это потрясающее событие, которое только могло с нами случиться. Выбраться из зоны комфорта, сменить локацию, познакомиться с новыми людьми – это всегда прекрасно. А сам семинар – здорово, круто, обязательно буду применять, – отметила София Бартоева, педагог дополнительного образования школы № 32, руководитель театральной студии «Возрождение».
– Я получила массу удовольствия. Я знала, что будет хорошо, качественно, так как организатор Русский драматический театр. Я точно знала, что эти люди пригласят того, кого надо. И это действительно так. Ожидания не то, что оправдались, семинар превзошел все ожидания. Всю полученную информацию я буду использовать в работе, – прокомментировала Юлия Нафталь, педагог школы № 37, руководитель театральной студии «Отражение».
По окончании все участники получили сертификаты. Юлия Рыбакова обратилась к педагогам.
– Нам с Александрой Борисовной много приходится ездить, мы работаем с большим количеством разных людей, и то, что произошло в эти три дня, для нас просто праздник-какой-то. Потому что вы прекрасные, вы горячие, вы настоящие, и мы понимаем, что вы те самые люди, к которым нам хотелось бы вернуться.
– Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в театрально-педагогической лаборатории. Для нас это до невозможности важно: выстраивать диалог с подростковым зрителем с прицелом, что долгие, долгие, долгие годы это будет зритель, который готов воспринимать иной тип театра, новые формы, будет профессионально подготовлен, и главное, который будет любить театр, – подытожил мероприятие художественный руководитель ГРДТ Сергей Левицкий.
В Улан-Удэ завершился первый этап «Территории РОСТа»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Творческая лаборатория «Территория РОСТа. Год четвёртый» в Русском драмтеатре им.Н.А.Бестужева идёт полным ходом
Налоговые льготы – что ввели, а что отменили?
В «Заповедном Подлеморье» рассказали, как живётся изюбрям в заповеднике
Мужчина возместит причинённый ущерб
В помещении две чаши: большая и малая
Теперь «на машине времени надо отправиться в прошлый год за чеками», горько иронизируют учителя
Для учеников проходят специальные мастер-классы
Он отвёз школьницу в больницу
Иван Оскорбин семь лет учился в Бурятском в Бурятском хореографическом училище
Счастливчики ждали своей очереди 10 лет
Здесь состоится обряд «Лусад»
Оно состоится на улице Соборная
Его долг перед сыном составил 438 тысяч рублей
Осуждённой из женской исправительной колонии №7 предоставили отпуск за пределами учреждения
По итогам соревнований участникам велогонки будут присвоены звания кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта