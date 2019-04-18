Из Бурятии изюбри «за бугор» не убегают

В «Заповедном Подлеморье» рассказали, как живётся изюбрям в заповеднике



- Изюбрь животное очень осторожное. Кормится преимущественно в тёмное время суток. И не зря. Врагов у него предостаточно – волк, рысь, росомаха, медведь. Нам удалось заснять самку изюбря зимой при поедании лишайников на лиственницах. Во время кормёжки изюбрь через каждые несколько секунд поднимает голову, нюхает и долго слушает, замирая на несколько минут. В зимнем рационе изюбря особое место занимают древесные лишайники, в том числе и в связи с доступностью, поскольку находятся на деревьях, не завалены снегом, отличаются высокой калорийностью. Да к тому же они весьма целебны. В другое время года поедает, в основном, молодые побеги рябины, осины, черёмухи, ерников, листья берёзы. Особенно любит он грибы. А в начале лета - хвощи, осоку и другие травы, - отмечают в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Но зимой, если снега более 40 см, изюбрю трудно передвигаться и добывать корм.



- Летом же комары и мошки и прочие кровососы донимают. В общем, жизнь оленя не такая уж и малина. Но то, что в заповедном лесу человек не покушается на его жизнь и не беспокоит, это уж точно благодать. Всё-таки хорошо изюбрю в нашем лесу, коль не убегает он «за бугор», то есть за хребет Баргузинский, - поделились в «Заповедном Подлеморье».



Справка:



«Заповедное Подлеморье» включает в себя территории Забайкальского национального парка, Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Фролихинского государственного природного заказника федерального значения.







