18 Апреля

Азиатско-Тихоокеанский банк снизил процентную ставку по кредиту «Большие деньги»

17 Апреля

Популярное

Из Бурятии изюбри «за бугор» не убегают

Из Бурятии изюбри «за бугор» не убегают
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
В «Заповедном Подлеморье» рассказали, как живётся изюбрям в заповеднике

- Изюбрь животное очень осторожное. Кормится преимущественно в тёмное время суток. И не зря. Врагов у него предостаточно – волк, рысь, росомаха, медведь. Нам удалось заснять самку изюбря зимой при поедании лишайников на лиственницах. Во время кормёжки изюбрь через каждые несколько секунд поднимает голову, нюхает и долго слушает, замирая на несколько минут. В зимнем рационе изюбря особое место занимают древесные лишайники, в том числе и в связи с доступностью, поскольку находятся на деревьях, не завалены снегом, отличаются высокой калорийностью. Да к тому же они весьма целебны. В другое время года поедает, в основном, молодые побеги рябины, осины, черёмухи, ерников, листья берёзы. Особенно любит он грибы. А в начале лета - хвощи, осоку и другие травы, - отмечают в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Но зимой, если снега более 40 см, изюбрю трудно передвигаться и добывать корм.

- Летом же комары и мошки и прочие кровососы донимают. В общем, жизнь оленя не такая уж и малина. Но то, что в заповедном лесу человек не покушается на его жизнь и не беспокоит, это уж точно благодать. Всё-таки хорошо изюбрю в нашем лесу, коль не убегает он «за бугор», то есть за хребет Баргузинский, - поделились в «Заповедном Подлеморье».

Справка:

«Заповедное Подлеморье» включает в себя территории Забайкальского национального парка, Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Фролихинского государственного природного заказника федерального значения.



изюбри дикие животные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ завершился первый этап «Территории РОСТа»
В Улан-Удэ завершился первый этап «Территории РОСТа»
Общество, 18.04.2019
Творческая лаборатория «Территория РОСТа. Год четвёртый» в Русском драмтеатре им.Н.А.Бестужева идёт полным ходом
УФНС по Бурятии разъяснило изменения с налоговыми льготами
УФНС по Бурятии разъяснило изменения с налоговыми льготами
Общество, 18.04.2019
Налоговые льготы – что ввели, а что отменили?
Из Бурятии изюбри «за бугор» не убегают
Из Бурятии изюбри «за бугор» не убегают
Общество, 18.04.2019
В «Заповедном Подлеморье» рассказали, как живётся изюбрям в заповеднике
С рыбака на Байкале взыщут 29 тысяч рублей
С рыбака на Байкале взыщут 29 тысяч рублей
Общество, 18.04.2019
Мужчина возместит причинённый ущерб
В иркутской больнице появился бассейн
В иркутской больнице появился бассейн
Общество, 18.04.2019
В помещении две чаши: большая и малая
Новые требования по компенсациям шокировали учителей Бурятии
Новые требования по компенсациям шокировали учителей Бурятии
Общество, 18.04.2019
Теперь «на машине времени надо отправиться в прошлый год за чеками», горько иронизируют учителя
Иркутских школьников учат оказывать первую помощь
Иркутских школьников учат оказывать первую помощь
Общество, 18.04.2019
Для учеников проходят специальные мастер-классы
Солист балета Мариинского театра выступит на бенефисе Татьяны и Юрия Муруевых в Улан-Удэ
Солист балета Мариинского театра выступит на бенефисе Татьяны и Юрия Муруевых в Улан-Удэ
Общество, 18.04.2019
Иван Оскорбин семь лет учился в Бурятском в Бурятском хореографическом училище
В Улан-Удэ 10 молодых семей получили по миллиону на жильё
В Улан-Удэ 10 молодых семей получили по миллиону на жильё
Общество, 18.04.2019
Счастливчики ждали своей очереди 10 лет
В центре Улан-Удэ пройдёт Пасхальное гуляние
В центре Улан-Удэ пройдёт Пасхальное гуляние
Общество, 18.04.2019
Оно состоится на улице Соборная
Житель Иркутской области выплатил алименты, чтобы продать квартиру
Житель Иркутской области выплатил алименты, чтобы продать квартиру
Общество, 18.04.2019
Его долг перед сыном составил 438 тысяч рублей
В Улан-Удэ осуждённую отпустили в отпуск
В Улан-Удэ осуждённую отпустили в отпуск
Общество, 18.04.2019
Осуждённой из женской исправительной колонии №7 предоставили отпуск за пределами учреждения
По Иркутску пройдёт Гагаринская велогонка
По Иркутску пройдёт Гагаринская велогонка
Общество, 18.04.2019
По итогам соревнований участникам велогонки будут присвоены звания кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^