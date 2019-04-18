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Медикам в Забайкалье купят 200 квартир

Медикам в Забайкалье купят 200 квартир
Общество,  Фото:pixabay.com
Закупки пройдут в рамках плана соцразвития, благодаря вхождению региона в состав ДФО

200 квартир для медицинских работников будет закуплено в Забайкальском крае в рамках плана социального развития центров экономического роста, который будет реализовываться в регионе благодаря вхождению в состав Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщил сегодня в ходе совещания в Чите министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

«Мы прекрасно понимаем, что маневренного фонда у муниципалитетов мало. Поэтому было принято решение о выделении средств на обеспечение жильём медицинского персонала, чтобы он был заинтересован приехать работать в районы. Прошу обратить внимание на порядок приобретения квартир, в том числе, на приемлемость цен», – сказал Александр Козлов.

Также по линии здравоохранения в рамках плана соцразвития планируется провести капитальный ремонт ряда учреждений, приобрести и построить 40 фельдшерско-акушерских пунктов, закупить машины скорой помощи, медицинское оборудование, выполнить другие мероприятия.

Всего Забайкалье за три года реализации плана получит 9,4 миллиарда рублей на 72 мероприятия в сферах здравоохранения, культуры, образования, физкультуры и спорта, а также по линии развития транспорта и автодорог, социальной сферы, сообщает официальный портал края.
Забайкальский край медицинские работники
 
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