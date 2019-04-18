Закупки пройдут в рамках плана соцразвития, благодаря вхождению региона в состав ДФО
200 квартир для медицинских работников будет закуплено в Забайкальском крае в рамках плана социального развития центров экономического роста, который будет реализовываться в регионе благодаря вхождению в состав Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщил сегодня в ходе совещания в Чите министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
«Мы прекрасно понимаем, что маневренного фонда у муниципалитетов мало. Поэтому было принято решение о выделении средств на обеспечение жильём медицинского персонала, чтобы он был заинтересован приехать работать в районы. Прошу обратить внимание на порядок приобретения квартир, в том числе, на приемлемость цен», – сказал Александр Козлов.
Также по линии здравоохранения в рамках плана соцразвития планируется провести капитальный ремонт ряда учреждений, приобрести и построить 40 фельдшерско-акушерских пунктов, закупить машины скорой помощи, медицинское оборудование, выполнить другие мероприятия.
Всего Забайкалье за три года реализации плана получит 9,4 миллиарда рублей на 72 мероприятия в сферах здравоохранения, культуры, образования, физкультуры и спорта, а также по линии развития транспорта и автодорог, социальной сферы, сообщает официальный портал края.
Медикам в Забайкалье купят 200 квартир
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В районе прошли общественные обсуждения по нормам добычи охотничьих ресурсов
В составе делегации представители Иркутска, Усть-Илимска и Черемхово
Гран-при получил ансамбль «Сибирский Сувенир» из ВСГИК
Сборная получила бронзу в командном первенстве
Горожанам не понравилось малое количество зелёных насаждений и скамеек
Организаторы приглашают всех желающих
Старикам подарили книги и журналы
Творческая лаборатория «Территория РОСТа. Год четвёртый» в Русском драмтеатре им.Н.А.Бестужева идёт полным ходом
Налоговые льготы – что ввели, а что отменили?
В «Заповедном Подлеморье» рассказали, как живётся изюбрям в заповеднике
Мужчина возместит причинённый ущерб
В помещении две чаши: большая и малая
Выставку посетили 500 человек
Они проводятся в аграрном университете
Сегодня они посетили Читу