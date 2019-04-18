Он отвёз школьницу в больницу
Жительница Иркутска выразила слова благодарности участковому уполномоченному полиции за помощь её внучке.
Накануне по дороге в школу девочка упала возле одного из магазинов и подвернула ногу. Неравнодушные горожане помогли ей подняться и обратились за помощью к участковому, который проводил приём граждан на опорном пункте полиции.
Майор полиции Валерий Семёнов посадил школьницу в служебную машину и отвёз в больницу, где ей диагностировали перелом ноги. По дороге участковый связался с родственниками девочки и сообщил о случившемся.
В соцсети бабушка пострадавшей выразила слова благодарности полицейскому, а также неравнодушным иркутянам за то, что не прошли мимо и помогли её внучке.
Сейчас рассматривается вопрос о поощрении старшего участкового уполномоченного полиции Валерия Семёнова, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске полицейский помог девочке со сломанной ногой
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