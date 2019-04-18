В Иркутске полицейский помог девочке со сломанной ногой

Он отвёз школьницу в больницу



Жительница Иркутска выразила слова благодарности участковому уполномоченному полиции за помощь её внучке.



Накануне по дороге в школу девочка упала возле одного из магазинов и подвернула ногу. Неравнодушные горожане помогли ей подняться и обратились за помощью к участковому, который проводил приём граждан на опорном пункте полиции.



Майор полиции Валерий Семёнов посадил школьницу в служебную машину и отвёз в больницу, где ей диагностировали перелом ноги. По дороге участковый связался с родственниками девочки и сообщил о случившемся.



В соцсети бабушка пострадавшей выразила слова благодарности полицейскому, а также неравнодушным иркутянам за то, что не прошли мимо и помогли её внучке.



Сейчас рассматривается вопрос о поощрении старшего участкового уполномоченного полиции Валерия Семёнова, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

