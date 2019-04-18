18 Апреля

Азиатско-Тихоокеанский банк снизил процентную ставку по кредиту «Большие деньги»

17 Апреля

Популярное

Солист балета Мариинского театра выступит на бенефисе Татьяны и Юрия Муруевых в Улан-Удэ

Солист балета Мариинского театра выступит на бенефисе Татьяны и Юрия Муруевых в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Иван Оскорбин семь лет учился в Бурятском в Бурятском хореографическом училище

Стали известны участники творческого бенефиса Татьяны и Юрия Муруевых, который пройдет в Бурятском театре оперы и балета 26 апреля. Начало бенефиса в 18:30 (возрастное ограничение – 6+).

Среди многочисленных учеников Татьяны Михайловны и Юрия Фроловича, которые выйдут на сцену выразить дань уважения своим учителям, будет и солист Мариинского театра Иван Оскорбин. Артист, окончивший Новосибирское государственное хореографическое училище в 2009 году, на протяжении семи лет обучался в Бурятском хореографическом училище.

Кроме того, в концерте примут участие артист Мариинского театра Трофим Маланов, солисты балетной труппы Ростовского государственного музыкального театра Дангыт Субедей и Камилла Исмагилова, ведущий солист Красноярского театра оперы и балета Иван Карнаухов, а также нынешние питомцы семейного преподавательского дуэта — учащиеся Бурятского республиканского хореографического колледжа.

Творческий бенефис Татьяны и Юрия Муруевых приурочен сразу к трем юбилеям: прошедшему юбилею Юрия Фроловича в 2018 году, предстоящему юбилею Татьяны Михайловны, и 50-летнему юбилею совместной жизни – «золотой свадьбы», которую знаменитая семейная пара артистов балета будет отмечать в мае 2019 года.

Всю свою жизнь, с 60-х годов прошлого века, Татьяна и Юрий посвятили балетному искусству Бурятии, театру оперы и балета и преподаванию в хореографическом колледже. Они сыграли ведущие партии балетного репертуара в театре Бурятии, подготовили немало поколений артистов балета (в Улан-Удэ, Красноярске и городах Китая), внесли свой значительный вклад в получении театром звания — «Академический». Об этом сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с репетиции к бенефису Юрия и Татьяны Муруевых.
театр оперы и балета концерт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Солист балета Мариинского театра выступит на бенефисе Татьяны и Юрия Муруевых в Улан-Удэ
Солист балета Мариинского театра выступит на бенефисе Татьяны и Юрия Муруевых в Улан-Удэ
Общество, 18.04.2019
Иван Оскорбин семь лет учился в Бурятском в Бурятском хореографическом училище
В Улан-Удэ 10 молодых семей получили по миллиону на жильё
В Улан-Удэ 10 молодых семей получили по миллиону на жильё
Общество, 18.04.2019
Счастливчики ждали своей очереди 10 лет
В центре Улан-Удэ пройдёт Пасхальное гуляние
В центре Улан-Удэ пройдёт Пасхальное гуляние
Общество, 18.04.2019
Оно состоится на улице Соборная
Житель Иркутской области выплатил алименты, чтобы продать квартиру
Житель Иркутской области выплатил алименты, чтобы продать квартиру
Общество, 18.04.2019
Его долг перед сыном составил 438 тысяч рублей
В Улан-Удэ осуждённую отпустили в отпуск
В Улан-Удэ осуждённую отпустили в отпуск
Общество, 18.04.2019
Осуждённой из женской исправительной колонии №7 предоставили отпуск за пределами учреждения
По Иркутску пройдёт Гагаринская велогонка
По Иркутску пройдёт Гагаринская велогонка
Общество, 18.04.2019
По итогам соревнований участникам велогонки будут присвоены звания кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта
Несколько домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды
Несколько домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды
Общество, 18.04.2019
На улице Ключевская будут проводить ремонтные работы
В Бурятии расскажут о тайне гибели ледокола «Байкал»
В Бурятии расскажут о тайне гибели ледокола «Байкал»
Общество, 18.04.2019
В Кяхте к 100-летию трагического уничтожения корабля открыли выставку
Пенсионеры Улан-Удэ состязались в компьютерном многоборье
Пенсионеры Улан-Удэ состязались в компьютерном многоборье
Общество, 18.04.2019
Победители двух номинаций примут участие в региональном этапе чемпионата
В улан-удэнской колонии показали новый бурятский фильм
В улан-удэнской колонии показали новый бурятский фильм
Общество, 18.04.2019
Осуждённым представили картину «На берегу мечты»
В Бурятии волонтёры очистят берег Селенги
В Бурятии волонтёры очистят берег Селенги
Общество, 18.04.2019
В республике пройдёт ежегодный всероссийский субботник
Бурятия попала в число самых курящих регионов России
Бурятия попала в число самых курящих регионов России
Общество, 18.04.2019
Лидерами оказались Чукотка и Магадан

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^