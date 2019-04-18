Иван Оскорбин семь лет учился в Бурятском в Бурятском хореографическом училище
Стали известны участники творческого бенефиса Татьяны и Юрия Муруевых, который пройдет в Бурятском театре оперы и балета 26 апреля. Начало бенефиса в 18:30 (возрастное ограничение – 6+).
Среди многочисленных учеников Татьяны Михайловны и Юрия Фроловича, которые выйдут на сцену выразить дань уважения своим учителям, будет и солист Мариинского театра Иван Оскорбин. Артист, окончивший Новосибирское государственное хореографическое училище в 2009 году, на протяжении семи лет обучался в Бурятском хореографическом училище.
Кроме того, в концерте примут участие артист Мариинского театра Трофим Маланов, солисты балетной труппы Ростовского государственного музыкального театра Дангыт Субедей и Камилла Исмагилова, ведущий солист Красноярского театра оперы и балета Иван Карнаухов, а также нынешние питомцы семейного преподавательского дуэта — учащиеся Бурятского республиканского хореографического колледжа.
Творческий бенефис Татьяны и Юрия Муруевых приурочен сразу к трем юбилеям: прошедшему юбилею Юрия Фроловича в 2018 году, предстоящему юбилею Татьяны Михайловны, и 50-летнему юбилею совместной жизни – «золотой свадьбы», которую знаменитая семейная пара артистов балета будет отмечать в мае 2019 года.
Всю свою жизнь, с 60-х годов прошлого века, Татьяна и Юрий посвятили балетному искусству Бурятии, театру оперы и балета и преподаванию в хореографическом колледже. Они сыграли ведущие партии балетного репертуара в театре Бурятии, подготовили немало поколений артистов балета (в Улан-Удэ, Красноярске и городах Китая), внесли свой значительный вклад в получении театром звания — «Академический». Об этом сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с репетиции к бенефису Юрия и Татьяны Муруевых.
Солист балета Мариинского театра выступит на бенефисе Татьяны и Юрия Муруевых в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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