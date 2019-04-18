Любителей книг ждут интересные встречи, перфомансы, квиз, квест и игротека
20 апреля ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» в 2019 году пройдёт в России в восьмой раз. Центральная городская библиотека им. И. К. Калашникова подготовила в этот день для своих посетителей насыщенную и интересную программу под лозунгом «Весь мир – театр».
Почитателей театра и литературы ждут встречи с театральными деятелями города, театр Востока, бумажный театр, выставка кукол в образах героев книг и спектаклей, перфомансы «Не спит поэт…» и «Путешествие во времени». Также в программе гонка «пасхантеров», тематический квиз от Клуба интеллектуальных игр Улан-Удэ, одиночный квест «Чертоги разума», мероприятия от арт-студии «Чёрный Феникс» и аниме клуба «Fire Fox», игротека от клуба настольных игр «Dice», выступление группы «Tory Lane» и мастерская Похлебкина.
Как раннее сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ «Библионочь» пройдёт также в Национальной библиотеке и Республиканской детско-юношеской библиотеке.
Центральная городская библиотека присоединится к «Библионочи» в Улан-Удэ
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