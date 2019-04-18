Здесь состоится обряд «Лусад»
В воскресенье, 21 апреля на реке между сёлами Нижняя Иволга и Хойто-Бэе в пригороде Улан-Удэ пройдёт обряд почитания духов воды (буддисты их называют нагами) «Лусад». Как сообщили сельчане, его организовывают каждый год. Проводить обряд будет Эрдэм-лама. Буддийский ритуал могут посетить все желающие.
- Надо принести молоко, взятое от красной коровы или белой козы. Для тех, кто не знает, от какой козы или коровы было получено молоко, можно купить молоко в магазине в упаковке соответствующего цвета. Также нужны печенье и сладости, - сообщили «Байкал-Daily» организаторы.
Считается, что обряд поможет обрести благополучие. Буддисты верят, что обряд принесёт удачу и исполнение желаний. Также его проводят для того, чтобы на реке не произошло несчастных случаев в этом сезоне.
Стартует мероприятие в 9 утра.
В пригороде Улан-Удэ совершат подношение духам воды
Общество, Фото:
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