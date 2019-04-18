18 Апреля

Азиатско-Тихоокеанский банк снизил процентную ставку по кредиту «Большие деньги»

17 Апреля

Популярное

Житель Иркутской области выплатил алименты, чтобы продать квартиру

Житель Иркутской области выплатил алименты, чтобы продать квартиру
Общество, 
Его долг перед сыном составил 438 тысяч рублей

Для оформления договора купли-продажи двухкомнатной квартиры в посёлке Малая Топка мужчина обратился в управление Росреестра по Иркутской области. Однако ему в этом было отказано. Всё дело в том, что мужчина имеет задолженность перед своим несовершеннолетним сыном. Сумма долга составила 438 тысяч рублей.

Отец сразу же явился на приём к судебному приставу, где неплательщику было разъяснено, что запрет не будет снят до тех пор, пока не будет оплачен долг по алиментам.

В тот же день на депозитный счёт отдела судебных приставов поступила вся сумма долга. Вследствие этого ограничение было снято, и гражданин смог продать свою недвижимость, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

алименты судебные приставы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ пройдёт Пасхальные гуляние
В центре Улан-Удэ пройдёт Пасхальные гуляние
Общество, 18.04.2019
Оно состоится на улице Соборная
Житель Иркутской области выплатил алименты, чтобы продать квартиру
Житель Иркутской области выплатил алименты, чтобы продать квартиру
Общество, 18.04.2019
Его долг перед сыном составил 438 тысяч рублей
В Улан-Удэ осуждённую отпустили в отпуск
В Улан-Удэ осуждённую отпустили в отпуск
Общество, 18.04.2019
Осуждённой из женской исправительной колонии №7 предоставили отпуск за пределами учреждения
По Иркутску пройдёт Гагаринская велогонка
По Иркутску пройдёт Гагаринская велогонка
Общество, 18.04.2019
По итогам соревнований участникам велогонки будут присвоены звания кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта
Несколько домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды
Несколько домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды
Общество, 18.04.2019
На улице Ключевская будут проводить ремонтные работы
В Бурятии расскажут о тайне гибели ледокола «Байкал»
В Бурятии расскажут о тайне гибели ледокола «Байкал»
Общество, 18.04.2019
В Кяхте к 100-летию трагического уничтожения корабля открыли выставку
Пенсионеры Улан-Удэ состязались в компьютерном многоборье
Пенсионеры Улан-Удэ состязались в компьютерном многоборье
Общество, 18.04.2019
Победители двух номинаций примут участие в региональном этапе чемпионата
В улан-удэнской колонии показали новый бурятский фильм
В улан-удэнской колонии показали новый бурятский фильм
Общество, 18.04.2019
Осуждённым представили картину «На берегу мечты»
В Бурятии волонтёры очистят берег Селенги
В Бурятии волонтёры очистят берег Селенги
Общество, 18.04.2019
В республике пройдёт ежегодный всероссийский субботник
Бурятия попала в число самых курящих регионов России
Бурятия попала в число самых курящих регионов России
Общество, 18.04.2019
Лидерами оказались Чукотка и Магадан
Марафон народных театров завершился в Агинском
Марафон народных театров завершился в Агинском
Общество, 18.04.2019
Мероприятия завершились выступлением Могойтуйского народного театра
В Бурятии военнослужащие сдают проверку по итогам зимнего обучения
В Бурятии военнослужащие сдают проверку по итогам зимнего обучения
Общество, 18.04.2019
В рамках мероприятия каждое подразделение будет приведено в различные степени боевой готовности
Работы студентов представят на выставке в Улан-Удэ
Работы студентов представят на выставке в Улан-Удэ
Общество, 18.04.2019
На выставке будут представлены работы, выполненные в разных видах и жанрах изобразительного искусства

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^