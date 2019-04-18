Его долг перед сыном составил 438 тысяч рублей
Для оформления договора купли-продажи двухкомнатной квартиры в посёлке Малая Топка мужчина обратился в управление Росреестра по Иркутской области. Однако ему в этом было отказано. Всё дело в том, что мужчина имеет задолженность перед своим несовершеннолетним сыном. Сумма долга составила 438 тысяч рублей.
Отец сразу же явился на приём к судебному приставу, где неплательщику было разъяснено, что запрет не будет снят до тех пор, пока не будет оплачен долг по алиментам.
В тот же день на депозитный счёт отдела судебных приставов поступила вся сумма долга. Вследствие этого ограничение было снято, и гражданин смог продать свою недвижимость, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.
Житель Иркутской области выплатил алименты, чтобы продать квартиру
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