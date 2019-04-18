В Улан-Удэ осуждённую отпустили в отпуск

Осуждённой из женской исправительной колонии №7 предоставили отпуск за пределами учреждения
Ей предоставили возможность встретиться со своей семьей за пределами колонии и побывать дома.
Ранее осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении №3 и СИЗО уже провели отпуска
вне исправительных учреждений.
Данный вид отпуска предоставляется осуждённым за добросовестное отношение к труду и примерное поведение, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Оно состоится на улице Соборная
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Осуждённой из женской исправительной колонии №7 предоставили отпуск за пределами учреждения
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