Определились победители конкурса народного танца «Цветок Байкала»

Гран-при получил ансамбль «Сибирский Сувенир» из ВСГИК
Вчера состоялся гала-концерт пятого межрегионального конкурса народного танца «Цветок Байкала» им. В. В. Абгалдаевой с участием лучших хореографических коллективов. На конкурс, проходивший с 15 по 17 апреля, поступило более 50 заявок от хореографических коллективов г. Улан-Удэ, районов республики, Иркутской области и Забайкальского края.
Призовые места распределились следующим образом.
Награждены специальными дипломами Республиканского центра народного творчества кяхтинский хореографический ансамбль «Толон» и детский хореографический ансамбль «Ургыхан» из Могойтуя.
Дипломы III степени получили улан-удэнский детский хореографический ансамбль «Амар Мэндэ», хореографический ансамбль «Уулын Сууряан» из Оки, ансамбли песни и танца «Байкальские Зори» и «Белый День» из Улан-Удэ.
Обладателями дипломов II степени стали улан-удэнцы: танцевальная студия «Корпорация танца Хатарыш», детский ансамбль танца «Уян Бэлиг», хореографический ансамбль «Веснушки», школа танца «Байкал-Идель», ансамбль народного танца «Ликование».
Дипломами I степени награждены иркутский театр танца «Конопушки», тункинский ансамбль песни и танца «Саяны», ещё раз школа танца «Байкал-Идель» и детский ансамбль «Уян Бэлиг» из Улан-Удэ.
Лауреатами стали хореографическая студия «Алтан Туяа» из Могойтуя, улан-удэнские школа танца «Золотой Родник», ансамбль песни и танца «Раздолье» и опять детский ансамбль танца «Уян Бэлиг».
Специальный приз за лучшее исполнительское мастерство забрала Рыгзынова Бэлигма, солистка хореографической студии «Алтан Туяа». Специальный приз за лучшую постановочную работу получили Вампилова Татьяна и Тугай Анастасия, балетмейстеры-постановщики ансамбля народной музыки и танца «Сибирский Сувенир» из Улан-Удэ.
Гран-при удостоен ансамбль народной музыки и танца «Сибирский Сувенир» Восточно-Сибирского государственного института культуры.
Победителям вручены денежные премии, памятные сувениры от Министерства культуры Республики Бурятия, сообщает сайт ведомства.
Определились победители конкурса народного танца «Цветок Байкала»
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