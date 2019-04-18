По итогам соревнований участникам велогонки будут присвоены звания кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта
58-ая Гагаринская гонка по велоспорту-шоссе пройдёт в рамках I тура всероссийских соревнований в гонке-критериум в Иркутске. Участие в соревнованиях примут около 200 спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии, Хабаровска, Хакасии, Новосибирска и других регионов страны. Это массовое спортивное мероприятие всегда собирает большое количество участников и болельщиков.
Сильнейшие велогонщики страны поборются за медали в возрастных категориях: мужчины–юниоры, юниоры, юноши, ветераны, женщины–юниорки, юниорки и девушки.
Старт и финиш гонки запланирован на бульваре Гагарина. Также велоспортсмены проедут по улицам Карла Маркса, Пятой Армии и Свердлова. Безопасность велогонщиков и зрителей будут обеспечивать экипажи ДПС, которые перекроют основные улицы, где пройдет гонка-критериум.
Торжественное открытие соревнований состоится 21 апреля в 11.45. Старт гонки намечен на 12.00, церемония награждения - в 14.30. По итогам соревнований участникам Гагаринской велогонки будут присвоены звания кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта. Также состоится и любительский заезд для всех желающих, сообщает пресс-служба правительства региона.
По Иркутску пройдёт Гагаринская велогонка
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