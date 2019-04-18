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Несколько домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды

Несколько домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды
Общество,  Фото:pixabay.com
На улице Ключевская будут проводить ремонтные работы

Сегодня, 18 апреля, с 10:00 до 18:00 по улице Ключевская 2 «В» отключат холодную воду. Неудобства связаны с проведением аварийно-восстановительных работ.

Под отключение попадают жилые дома по ул. Ключевская, 2, 2а, 4, 4а, 6; магазин «Николаевский» с улицы Ключевская, 4/1; и Центральный тепловой пункт-18 «ТГК-14» с Ключевской 2 «В».


Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ

отключение воды
 
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