В районе прошли общественные обсуждения по нормам добычи охотничьих ресурсов
В администрации Селенгинского района 12 апреля состоялись открытые общественные обсуждения по нормам добычи охотничьих ресурсов на территории района на период с 1 августа 2019 г. по 1 августа 2020 г. В совещании приняли участие охотоведы, охотники, руководители семи охотничьих хозяйств, представители администрации МО «Селенгинский район» и представители Управления ветеринарии Республики Бурятия.
По проведенному учёту и анализу состояния диких животных в январе - марте этого года на территории района охотоведами было отмечено значительное снижение численности копытных животных. Единогласно принято решение, что для рационального использования охотничьих ресурсов нужно снизить квоты добычи косули на 25%, сообщает Управление ветеринарии Республики Бурятия.
В Селенгинском районе Бурятии сократилась численность диких копытных
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