В Бурятии расскажут о тайне гибели ледокола «Байкал»

В Кяхте к 100-летию трагического уничтожения корабля открыли выставку
16 апреля в Кяхтинском краеведческом музее имени академика Обручева открылась выставка «Преодолевая лёд забвения. К 100-летию гибели ледокола «Байкал».
- Выставка создана на основе свидетельств очевидцев и современников, документов, фотографий. Она демонстрирует Байкальскую переправу, как уникальный феномен инженерного искусства, яркое и, несомненно, героическое явление национальной истории, - рассказал научный сотрудник Кяхтинского краеведческого музея имени академика В.А. Обручева Дмитрий Захаров.
На протяжении пяти лет, с 1900 по 1905 годы, паромная переправа через озеро Байкал являлась единственным связующим звеном Великого Сибирского пути. Благодаря железнодорожному парому-ледоколу «Байкал» и вспомогательному ледоколу «Ангара» удалось построить Транссибирскую магистраль, перевезти на Дальний Восток огромное количество людей и различных грузов. Этот масштабный государственный проект связал воедино страну, обеспечил возможность развития Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Трагическая гибель корабля произошла 16 августа 1918 года у пристани Мысовска. Ледокол «Байкал» был расстрелян белочехами полевой артиллерией и сгорел у городской пристани.
На выставке «Преодолевая лёд забвения. К 100-летию гибели ледокола «Байкал» запланирована увлекательная, образовательная программа с демонстрацией фильма, сообщили сотрудники Кяхтинского краеведческого музея имени академика Обручева.
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