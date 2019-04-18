В Бурятии волонтёры очистят берег Селенги

В республике пройдёт ежегодный всероссийский субботник



20 апреля по всей стране, в том числе в Бурятии, с 11:00 до 14:00 пройдёт ежегодный всероссийский субботник. В Улан-Удэ экологическая акция будет организована на берегу реки Селенги.



- В каждом городе России набережные считаются культурным центром и лицом города. Всех, всех, всех приглашаем поучаствовать в акции по облагораживанию береговой линии реки Селенги. Все мы знаем, что эта река является главной артерией Байкала, а это 40% всего притока воды в озеро, - говорится на официальной странице проекта в «Вконтакте».



В этом году проект «Сохраним Байкал» на Селенге проводит 5-ю юбилейную экологическую акцию. До этого акции проводились с 2012 по 2015 годы.



Каждому участнику, пришедшему на акцию, организаторы подарят фирменную памятную футболку проекта «Сохраним Байкал».



Место сбора: площадь около Центрального стадиона в 11:00 часов.

