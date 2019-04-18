В Бурятии более 1200 школьников участвовали в акции «Защитим лес от пожаров»

Победителями стали учащиеся Улан-Удэ, Еравнинского, Бичурского, Тункинского, Баргузинского, Кабанского и Закаменского районов



В Бурятии подведены итоги акции «Защитим лес от пожаров». С 11 марта по 14 апреля члены школьных лесничеств проводили работу по профилактике лесных пожаров и незаконных вырубок леса, посещали с экскурсиями лесничества, участвовали в уроках по профилактике лесных пожаров и проводили их сами для малышей, распространяли листовки и буклеты среди жителей своих населенных пунктов, знакомились с пожарной техникой и инвентарем, участвовали в интерактивных занятиях Добровольческого корпуса Байкала.



В рамках акции школьники республики отправляли на конкурс рисунки, плакаты, баннеры, листовки и буклеты на русском и бурятском языках. Всего участниками стали около 1200 учащихся из города Улан-Удэ и 16 районов Республики Бурятия.



Призовые места в конкурсе «Защитим лес от пожаров – 2019 г» заняли учащиеся улан-удэнского лицея №27, Баргузинской школы, Центра дополнительного образования детей «Подлеморье», Можайской школы, Утатуйской школы, Бичурской ДШИ, кыренского Центра детско-юношеского туризма и краеведения, Сулхаринской школы, Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, Сужинской школы, Витимской школы, Курумканской школы, Новоильинского агротехнического лицея, Закаменской школы №1, Хоринской школы №2, Байкало-Кударинского дома детского творчества, Холтсонской школы.



Акция ежегодно проводится Республиканским эколого-биологическим центром совместно с Республиканским агентством лесного хозяйства, сообщает сайт Министерства образования и науки Республики Бурятия.

