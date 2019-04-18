Марафон народных театров завершился в Агинском

Мероприятия завершились выступлением Могойтуйского народного театра



15 апреля на сцене дворца культуры посёлка Агинское состоялась торжественная церемония закрытия марафона народных театров Агинского Бурятского округа, который был объявлен в рамках Года театра в России и в поддержку всероссийского театрального марафона.



В течение месяца окружной марафон прошёл в виде эстафеты: восемь народных театров Аги ездили с гастролями, передавали эстафету следующему театру-участнику: Южно-Аргалейский народный театр выезжал в СП «Догой», Дульдургинский народный театр – в СП «Челутай», Агинский народный театр – в ГП «Могойтуй», Челутайский народный театр – в СП «Дульдурга», Будуланский народный театр – в СП «Зуткулей», Догойский народный театр – в СП «Аргалей», Зуткулейский народный театр – в СП «Будулан».



В марафоне активное участие приняли национальный театр песни и танца «Амар сайн» и Агинский театр «ДалиТЭ», которые также гастролировали по сёлам округа, в городах Чита и Краснокаменск.



Мероприятия завершились выступлением Могойтуйского народного театра с постановкой «Бахын һанаан – удага эрбээхэй» по мотивам пьесы Пурбуева «Толдойн хүбүүн Болдой».



Закрытие Года театра в Агинском Бурятском округе, подведение итогов театрального марафона состоится осенью на юбилейном окружном конкурсе среди народных театров и драматических коллективов имени Батожабая «Театральная осень», сообщает пресс-служба администрации округа.

