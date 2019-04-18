В Бурятии военнослужащие сдают проверку по итогам зимнего обучения

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В рамках мероприятия каждое подразделение будет приведено в различные степени боевой готовности



В Республике военнослужащие подразделений военной полиции и военной автомобильной инспекции (ВАИ) Восточного военного округа сдают контрольную проверку по итогам зимнего периода обучения.



В рамках мероприятия каждое подразделение будет приведено в различные степени боевой готовности, военнослужащие сдадут зачёты по огневой, физической и специальной подготовке.



Основной целью проверки является определение реального состояния боевой готовности подразделений, наработка практики в обеспечении безопасности на военных объектах и при сопровождении колонн, а также поддержание навыков владения огнестрельным и нелетальным оружием, сообщает пресс-служба ВВО.

