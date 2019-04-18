Более 60-ти домов в Улан-Удэ оставались без света

Аварию устраняли более двух часов



Накануне, 9 апреля, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии.



Без света остались потребители 23-х домов барачного типа и 40 домов частного сектора микрорайона ст. Зелёный по улицам Ветровая, Вечерняя, Вершинная, Брусничная и скважина МУП «Водоканал» по ул. Брусничная.



В 12:15 авария устранена, электроэнергия появилась в домах горожан. Время отключения составило 2 часа 35 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

