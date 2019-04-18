В Улан-Удэ сегодня до +16 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 18 апреля по республике без осадков
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В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура днём 14-16 тепла.
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