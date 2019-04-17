Танкисты остановили контрнаступление условного противника
На полигоне Бурдуны в Бурятии военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) с применением «танковой карусели» остановили контрнаступление условного противника, блокировав тактический маневр ударной силы.
В ходе выполнения боевых стрельб из танков Т-72Б экипажи, применяя опыт ведения современных вооружённых конфликтов, поразили мишени, имитирующие танки и сопровождающую их легкобронированную технику с противотанковыми комплексами, пытавшиеся совершить смену огневых позиций.
Стрельба из пушечного вооружения и пулемётов велась по появляющимся мишеням на дистанциях от 700 до 1200 метров, применение «карусели» на трёх направлениях условной линии фронта позволило вести непрерывный огонь и лишило тяжёлые ударные подразделения условного противника возможности выполнения тактического маневра для перехода в контрнаступление.
Танкисты совершенствовали навыки ведения огня не только по статичным, но и по движущимся целям.
Этап боевой стрельбы состоялся в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. К нему привлекались около 500 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятии применили «танковую карусель»
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