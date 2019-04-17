Струнный квартет «FX Quartet» даст концерт в Улан-Удэ

Выступление состоится в рамках фестиваля «PIZZICATO»



В Бурятской филармонии струнный FX Quartet 19 апреля покажет, какой может быть камерная музыка в XXI веке. В программе «Квартет. Evolution» наряду с признанными шедеврами, можно будет услышать вещи, редко встречающиеся на филармонических афишах. Музыканты исполнят музыку из репертуара Deep Purple, Metallica, Santana, Хендрикса, Джексона и других.



Концерт пройдёт при поддержке министерства культуры страны в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».



FX Quartet - российский струнный квартет, работающий преимущественно в жанре crossover, а также исполняющий современную академическую музыку.



Коллектив основан в Москве в 2009 году. Творчество музыкантов получило высокую оценку жюри в финале международного конкурса «Усадьба Jazz 2013», а также специальный приз радиостанции «Орфей» за лучшую джазовую аранжировку. В 2018 году FX Quartet стал лауреатом телепроекта Квартет 4/4 на канале Россия-Культура.



FX Quartet успешно сотрудничает со звездами джазовой и поп-музыки, такими, как Pompeya, Александр Зингер, Authentic light orchestra, LRK-trio, Аркадий Шилклопер и другими.



За годы деятельности FX Quartet участвовал в различных фестивалях, среди которых Московская осень, Архстояние, фестиваль медиаискусства на Платформе, Пикник «Афиши», Usadba JAZZ, Coctebel Jazzfest, Джаз в Аптекарском огороде и других масштабных культурных акциях.



Большая часть аранжировок, формирующих репертуар квартета, проводится фронтменом Евгением Субботиным и его ближайшим соратником и со-основателем коллектива альтистом Шамилом Саидовым.



Концерт состоится 19 апреля в 18:30 в Бурятской филармонии.



Возрастное ограничение – 6+

