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Струнный квартет «FX Quartet» даст концерт в Улан-Удэ

Струнный квартет «FX Quartet» даст концерт в Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
Выступление состоится в рамках фестиваля «PIZZICATO»

В Бурятской филармонии струнный FX Quartet 19 апреля покажет, какой может быть камерная музыка в XXI веке. В программе «Квартет. Evolution» наряду с признанными шедеврами, можно будет услышать вещи, редко встречающиеся на филармонических афишах. Музыканты исполнят музыку из репертуара Deep Purple, Metallica, Santana, Хендрикса, Джексона и других.

Концерт пройдёт при поддержке министерства культуры страны в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

FX Quartet - российский струнный квартет, работающий преимущественно в жанре crossover, а также исполняющий современную академическую музыку.

Коллектив основан в Москве в 2009 году. Творчество музыкантов получило высокую оценку жюри в финале международного конкурса «Усадьба Jazz 2013», а также специальный приз радиостанции «Орфей» за лучшую джазовую аранжировку. В 2018 году FX Quartet стал лауреатом телепроекта Квартет 4/4 на канале Россия-Культура.

FX Quartet успешно сотрудничает со звездами джазовой и поп-музыки, такими, как Pompeya, Александр Зингер, Authentic light orchestra, LRK-trio, Аркадий Шилклопер и другими.

За годы деятельности FX Quartet участвовал в различных фестивалях, среди которых Московская осень, Архстояние, фестиваль медиаискусства на Платформе, Пикник «Афиши», Usadba JAZZ, Coctebel Jazzfest, Джаз в Аптекарском огороде и других масштабных культурных акциях.

Большая часть аранжировок, формирующих репертуар квартета, проводится фронтменом Евгением Субботиным и его ближайшим соратником и со-основателем коллектива альтистом Шамилом Саидовым.

Концерт состоится 19 апреля в 18:30 в Бурятской филармонии.

Возрастное ограничение – 6+
концерт
 
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