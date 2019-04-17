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Детская ярмарка пройдёт в Этнографическом музее в Улан-Удэ

Детская ярмарка пройдёт в Этнографическом музее в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие состоится 26 апреля

Детская Верхнеудинская ярмарка будет проходить 26 апреля в Улан-Удэ в Этнографическом музее народов Забайкалья с 13.00 до 15.00 часов.

Для участия приглашаются детские творческие коллективы, работающие в разных направлениях народного декоративно-прикладного творчества.

Ребята получат сертификаты участников, авторы лучших работ будут отмечены дипломами и призами, сообщает пресс-служба минкультуры региона.
ярмарка этнографический музей
 
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