Мероприятие состоится 26 апреля
Детская Верхнеудинская ярмарка будет проходить 26 апреля в Улан-Удэ в Этнографическом музее народов Забайкалья с 13.00 до 15.00 часов.
Для участия приглашаются детские творческие коллективы, работающие в разных направлениях народного декоративно-прикладного творчества.
Ребята получат сертификаты участников, авторы лучших работ будут отмечены дипломами и призами, сообщает пресс-служба минкультуры региона.
Детская ярмарка пройдёт в Этнографическом музее в Улан-Удэ
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Выступление состоится в рамках фестиваля «PIZZICATO»
Мероприятие состоится 26 апреля
Обладателям почётного звания предоставляются меры социальной поддержки
Также в торгово-развлекательном центре пройдут выступления творческих коллективов, квиз и флешмоб
Изменения будут с 18 по 30 апреля
В Тункинском районе Бурятии в рамках социальной кампании «Без вас не получится» состоялся конкурс среди учащихся начальных классов на лучшее письмо водителю
В горах лавиноопасно
Их привезли граждане Таджикистана в ручной клади
Молебен состоится в дацане «Ринпоче Багша»
За правильный ответ интеллектуал получил 600 баллов
Действует две акции: по маршрутам дальнего и пригородного следований
Действует всего одна ледовая переправа
Синоптики обещают снег
У монголов и казахов средний размер мозга также крупнее, чем у жителей Европы
По идее автора, это будет акция по сбору и переработки мусора