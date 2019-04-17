Также в торгово-развлекательном центре пройдут выступления творческих коллективов, квиз и флешмоб
В честь Национального дня донора Служба крови Бурятии организует специальное мероприятие. Оно состоится 19 апреля в 14:00 часов в ТРЦ «Пионер».
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В программе выступления творческих коллективов, квиз - интеллектуальная игра, флешмоб «Живи в ритме танца», награждение 10 молодых почётных доноров России.
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Ежегодно в торжественном мероприятии в честь Национального дня донора активное участие принимают организации: предприятия, медицинские организации, учебные заведения, волонтеры и почётные доноры.
Как сообщал «Байкал-Daily», в честь Национального дня донора Служба крови Бурятии 18 апреля организует акцию на центральной площади Улан-Удэ, там с 08:30 до 13:00 будет работать мобильная станция переливания крови.
В Улан-Удэ наградят почётных доноров
Общество, Фото:
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