В Бурятии изменится расписание нескольких электричек

Изменения будут с 18 по 30 апреля



С 18 по 30 апреля в Бурятии изменится расписание движения нескольких пригородных поездов.



Движение поездов №№ 6612, 6622 и 6618 Таловка – Улан-Удэ, 6632 и 6638 Мысовая – Улан-Удэ, 6611 Улан-Удэ – Таловка, 6631 Улан-Удэ – Мысовая изменится на участках между станциями Боярский – Таловка и Таловка – Мостовой.



Разница с действующим расписанием составит до 14 минут, сообщает пресс-служба ВСЖД.

