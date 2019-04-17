Изменения будут с 18 по 30 апреля
С 18 по 30 апреля в Бурятии изменится расписание движения нескольких пригородных поездов.
Движение поездов №№ 6612, 6622 и 6618 Таловка – Улан-Удэ, 6632 и 6638 Мысовая – Улан-Удэ, 6611 Улан-Удэ – Таловка, 6631 Улан-Удэ – Мысовая изменится на участках между станциями Боярский – Таловка и Таловка – Мостовой.
Разница с действующим расписанием составит до 14 минут, сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Бурятии изменится расписание нескольких электричек
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