Иркутск ожидает более 350 мероприятий ко Дню Победы

Завершатся торжественные мероприятия праздничным фейерверком



В Иркутске пройдёт более 350 мероприятий, посвящённых празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Подробный план мероприятий озвучили во время заседания организационного комитета по подготовке к 9 мая под председательством мэра города Дмитрия Бердникова, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.



25 апреля стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Отделом по молодёжной политике будут розданы 10 тысяч «Георгиевских лент». 6 мая состоится траурная церемония на Амурском кладбище, торжественный митинг у памятника Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову, а также героико-патриотическая акция «Пламя гордости за Победу».



Праздничные встречи, уроки мужества, тематические выставки состоятся в Свердловском, Октябрьском, Ленинском и Правобережном округах Иркутска с 4 по 9 мая.



9 мая в 9 утра от танка «Иркутский комсомолец» по улице Декабрьских Событий начнётся праздничное шествие войск Иркутского гарнизона, общественных объединений, молодежи, жителей и гостей Иркутска. В 10:00 состоится митинг у мемориала «Вечный огонь».



В 11:00 состоится торжественное прохождение подразделений Минобороны России и силовых структур местного Иркутского гарнизона, показательные выступления курсантов ВСИ МВД России. После по площади перед трибунами с ветеранами ВОВ пройдёт колонна «Бессмертный полк».



С полудня во всех округах стартуют культурно-массовые мероприятия, посвящённые празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Завершатся торжественные мероприятия в десять вечера праздничным фейерверком, который прогремит на Нижней Набережной.

