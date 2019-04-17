В Иркутске уничтожат 29 кг фруктов и орехов

Их привезли граждане Таджикистана в ручной клади



В международном аэропорту Иркутска 15 апреля специалист Россельхознадзора в ручной клади и багаже пассажиров рейса из Таджикистана обнаружил подкарантинные материалы. Иностранцы привезли сухофрукты, орехи, фрукты. Общий вес составил 29 килограммов и четыре саженца.



- Подкарантинная продукция, следующая из республик Таджикистан, Азербайджан и Узбекистан в ручной клади и багаже запрещена к ввозу в Россию, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Продукция подлежит уничтожению.

