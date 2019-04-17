Их привезли граждане Таджикистана в ручной клади
В международном аэропорту Иркутска 15 апреля специалист Россельхознадзора в ручной клади и багаже пассажиров рейса из Таджикистана обнаружил подкарантинные материалы. Иностранцы привезли сухофрукты, орехи, фрукты. Общий вес составил 29 килограммов и четыре саженца.
- Подкарантинная продукция, следующая из республик Таджикистан, Азербайджан и Узбекистан в ручной клади и багаже запрещена к ввозу в Россию, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Продукция подлежит уничтожению.
В Иркутске уничтожат 29 кг фруктов и орехов
Общество, Фото:
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