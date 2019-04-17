«Библионочь» состоится в библиотеках Иркутской области

Официальная тема акции – «Весь мир – театр»



Государственные библиотеки Иркутской области присоединятся к ежегодной всероссийской акции «Библионочь-2019».



В рамках Года театра в России объявлена официальная тема акции – «Весь мир – театр». Её организаторами являются Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ», сообщает Министерство культуры и архивов Иркутской области.



19 апреля в 6 вечера Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева приглашает на квест «Театр – это сказка, театр – это чудо!». Читателям и гостям библиотеки предстоит побывать в трёх мирах. За каждое выполненное задание ребята будут получать фрагмент пазла, собрав который, смогут найти золотой ключик и открыть дверь в Мир Театра. Там они увидят кукольный спектакль по волшебной сказке.



20 апреля, с 20:00 до 24:00 библиотекари Иркутской областной универсальной научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского предлагают взглянуть по-новому на привычные вещи. Тема «Библионочи» у них звучит как «Театр наизнанку». Этажи библиотеки поделят на условные локации театра – оркестровая яма и театральная мастерская, бутафорский цех и камерная сцена, театральный бульвар и гримерная.

В локации «Основная сцена» состоится спектакль «Иллюзии», встреча с режиссёром, лекция искусствоведа и интерактивная лекция. Отдельная программа подготовлена для детей в локации «Детский театр» – здесь покажут сказку на роликах, интерактивные, теневые и кукольные спектакли.

Побывать на виртуальной экскурсии в лучших театрах России и послушать интересный рассказ гида о мировых театрах можно в локации «Цифровой театр». Также в библиотеке организуют онлайн-трансляцию и демонстрацию фрагментов спектаклей.

Кроме того, известные иркутские актёры, режиссёры и сценаристы проведут мастер-классы. А в «Бутафорском цеху» представят выставку театральных бутафории и реквизитов.

Всех влюбленных в книги и театр ожидает лучшее интеллектуальное развлечение – квиз по сквозной выставке «Собери театр». И только в библионочь желающих увидеть «Тайный театр» проводят в книгохранилище, куда в обычные дни доступ читателей не возможен.

Завершится «Библионочь» совместным флешмобом в сквере библиотеки.



Иркутская областная юношеская библиотека им И.П. Уткина 20 апреля в 6 вечера приглашает всех ценителей сценического искусства. На площадке «Большая сцены» в отделе гуманитарной: литературы можно увидеть спектакль, шоу-программу оригинального жанра с участием молодёжных творческих коллективов города и рок-вечеринку.

В отделе художественной литературы состоится демонстрационный мастер-класс по сложному театральному гриму. Поэтическая гостиная в клубном зале примет известных молодых поэтов и музыкантов.

В течение всего вечера для гостей будет работать литературное кафе в зале проектов, тематическая фотозона в отделе художественной литературы, библиотечные квесты, викторины, игры и конкурсы с призами, мини-кинозал, где пройдет показ всемирно известных французских мюзиклов на большом экране.

