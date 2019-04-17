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В Иркутской области закрыли предпоследнюю ледовую переправу

В Иркутской области закрыли предпоследнюю ледовую переправу
Общество, 
Действует всего одна ледовая переправа

Из-за плохого состояния льда накануне в Иркутской области было принято решение о завершении эксплуатации ледовой переправы на реке Витим на 12 километре автодороги «Бодайбо – Мама» вблизи посёлка Мамакан.

Работники Бодайбинского филиала дорожной службы Иркутской области съезды к переправе засыпали грунтом. Убраны ограничительные вехи, установлен знак «Движение запрещено». Для пресечения правонарушений, связанных с выездом на лёд транспортных средств, организовано дежурство сотрудников ДПС.

- Средняя толщина льда в данном месте составляет 1,5 метра, но его структура из-за повышения дневных температур приобрела пористость, наблюдается выход воды на поверхность. Выезд на переправу сопряжён со смертельным риском, что стало основанием для её закрытия, - уточнил Владимир Юмашев, старший государственный инспектор по маломерным судам Бодайбинского инспекторского участка.

Таким образом, в Иркутской области на сегодня действует одна ледовая переправа технологического назначения на реке Лене в Киренском районе вблизи села Коршуново, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Ледовые переправы
 
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