В Чите позаботятся о памятниках

Акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» пройдёт в столице Забайкалья



20 апреля в 20 регионах России стартует акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры». Она станет первым мероприятием программы «Волонтеры культуры», реализуемой в рамках нацпроекта «Культура». Присоединиться к акции и стать участником субботников, которые будут организованы на территории архитектурных памятников, может любой желающий. Мероприятия приурочены к Международному дню охраны памятников и исторических мест.



Не обойдёт «Всероссийский день заботы» и Забайкалье. Региональное общественное движение «Родное Забайкалье» и краевая госслужба по охране объектов культурного наследия в рамках акции приглашают принять участие в субботнике на объекте культурного наследия «Братская могила жертв политических репрессий 1937-1938 гг.». Субботник состоится 20 апреля, начало мероприятия в 10 часов.

