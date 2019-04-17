По идее автора, это будет акция по сбору и переработки мусора
В бурятском паблике «Аноним 03» один из пользователей, обеспокоенный ситуацией с мусором, предложил наряду с Сурхарбаном устраивать Мусорбан.
- Думаю в каждой деревне есть такой мусор, надо устроить Мусорбан, как Сурхарбан, только вместо спортивных игр каждая деревня соберёт свой мусор и переработает хотя бы пакеты, бутылки. Для этого в безопасном месте вырыть яму или что-нибудь получше придумать, для этого также выделить 3 дня и приготовить дипломы, награды. В 1 день собрать весь мусор, 2 день - контроль пожарными, 3 день - сбор всех деревень в Центре района. И каждое муниципальное образование делает отчёт о выделившихся людей, кто как работал и наградить их, каждую деревню определить по местам! Дарить бараны и лошади призёрам, как это делают на харбаанах! И делать это ежегодно! – написал автор оригинального поста.
Пользователь также предложил магазинам не продавать пакеты и мешочки, а покупателям предложил сшить или купить тряпочные сумки и брать их всегда с собой.
«Даёшь Мусорбан! …. Мусор в бан», - поддержал автора поста один из пользователей.
В Бурятии предложили проводить вместе с Сурхарбаном Мусорбан
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