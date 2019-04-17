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На реке Бирюсе в Иркутской области взорвали лёд

На реке Бирюсе в Иркутской области взорвали лёд
Общество, 
Во второй декаде апреля ожидается вскрытие рек

На реке Бирюсе в Тайшетском районе проведены первые взрывные работы. Всего для контроля безаварийного пропуска паводковых вод во всех паводкоопасных районах будут работать пять оперативных групп, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Накануне первая группа спасателей была направлена в Тайшетский район. Под её прикрытием находятся также населённые пункты Чунского района. Накануне силами спасателей организованы взрывные работы на реке Бирюсе для ослабления ледового поля.

Вскрытие рек области ожидается на 3-11 дней раньше нормы: во второй декаде апреля – на реках Иркут, Китой, Белая, Ия; в третьей декаде апреля на реках Ока, Уда, Бирюса, Киренга, Лена на участке Качуг–Киренск; в первой половине мая на реках: Лена ниже по течению города Киренска, Нижняя Тунгуска, Витим.

При вскрытии рек возможно образование заторов льда на Бирюсе, Лене, Нижней Тунгуске, Киренге, затопление пониженных прибрежных территорий отдельных населённых пунктов.

- На затороопасных участках рек вблизи населённых пунктов, попадающих в зону подтопления, продолжаются преветивные противопаводковые мероприятия. За прошедшие сутки проведены взрывные работы в Тайшетском районе вблизи населённого пункта Трёмино на реке Бирюсе, площадь рыхления составила 15 тысяч м². Ослабление ледовых полей путём чернения на сегодняшний день спланировано в Катангском районе у сёл Преображенка и Подволошино на реке Нижней Тунгуске. Всего спланировано провести чернение рек на площади 1,3712 км². Работы по распиловке льда завершены. Общая протяжённость пиления составила 13,058 км., - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Мониторинг организован силами 49 стационарных, 27 временных гидрологических постов, а также старост населённых пунктов.

Общая численность группировки сил и средств Иркутской области, находящихся в постоянной готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с паводками, составляет 12 998 человек, 1 796 единиц техники, 109 единиц плавсредств, 6 воздушных судов.

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